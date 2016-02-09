27.12.2016 15:39



Київська міська влада робить все можливе, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, і в столиці з'явилася муніципальна поліція. На думку мера, це допоможе навести лад із паркуванням та незаконною торгівлею.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, передає «Закон і Бізнес».

«Києву потрібно наводити лад і з паркуванням, незаконною торгівлею та іншими проблемами міста. І допомагати вирішувати їх має муніципальна поліція, яка підпорядковуватиметься місту, його громаді. І ми робитимемо все для того, аби закон про муніципальну поліцію був ухвалений і Київ отримав можливість мати муніципальну поліцію», — зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 травня 2015 року у першому читанні прийняла проект Закону про муніципальну варту №2890, але на стадії підготовки документу до другого читання, прийняття законопроекту було відкладено.

Закон і Бізнес