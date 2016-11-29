27.12.2016 14:37



Судове рішення, що вступило в силу, є підставою для включення інформації про вкладника до реєстру виплат Фонду гарантування вкладів. Потреби отримувати виконавчі листи та звертатися до виконавчої служби немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає «Закон і Бізнес».

«Громадянам, на користь яких суди прийняли рішення про включення інформації про них до переліку вкладників, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, немає потреби отримувати виконавчі листи та звертатися до виконавчої служби із заявою про примусове виконання цих рішень. Саме рішення, яке вступило в силу, є підставою для включення інформації про вкладника до реєстру для здійснення виплат», — говориться у повідомленні.

Як пояснили у ФГВФО, з метою уникнення додаткових витрат вкладників у процесі виконання судових рішень, у зв’язку з набранням чинності нової редакції Закону України «Про виконавче провадження», виконавчою дирекцією Фонду затверджено порядок виконання судових рішень, якими зобов’язано уповноважену особу Фонду включити інформацію про вкладника до відповідного реєстру для здійснення виплати суми відшкодування.

Зокрема, відповідно до цього документу, протягом 5 робочих днів з моменту ухвалення апеляційним судом рішення (отримання його копії) уповноважена особа Фонду подає до Фонду зміни та/або доповнення до переліку вкладників.

На підставі цього, виконавча дирекція Фонду вносить зміни до загального реєстру вкладників, які мають право на отримання відшкодування коштів.

У випадку прийняття судом касаційної інстанції рішення про зупинення виконання рішень судів, які стали підставою для внесення інформації про вкладника загального реєстру вкладників, виплата коштів припиняється до закінчення розгляду справи.

Таким чином, після 5 робочих днів з моменту ухвалення апеляційним судом рішення (отримання його копії) вкладник може звернутися до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується додавши до неї рішення суду, яке набуло законної сили, копію паспорта та довідки про присвоєння реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Закон і Бізнес