27.12.2016 18:04



У Верховному Суді України відбувся брифінг, під час якого представникам засобів масової інформації повідомили про підсумки роботи Судових палат ВСУ у 2016 році. Також були вручені державні нагороди суддям у відставці та співробітникам апарату.

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповіли у ВСУ.

Суддя-спікер Олександр Прокопенко підкреслив, що у 2016 році до Судової палати в адміністративних справах надійшло 4073 заяви про перегляд судових рішень, з яких до провадження допустили 576 заяв, а відмовлено у допуску справи до провадження у 2046 випадках. Нерозглянутими залишилось 250 заяв про перегляд судових рішень .

В свою чергу, Судова палата в адміністративних справах опрацювала 594 справи, а на розгляді перебуває 308 справ.

За словами судді Судової палати у господарських справах Анатолія Ємця, у поточному році на розгляд надійшло 1697 заяв, з яких прийнято рішення про допуск справи до провадження у 150 випадках, відмовлено у 1370 заявах, нерозглянутих заяв про перегляд судових рішень – 86.

Колегія суддів розглянула протягом року 125 справ, на розгляді перебуває 33 справи. Анатолій Ємець наголосив, що наразі у Судовій палаті у господарських справах є лише три судді, які розглядають справи, що суттєво збільшує навантаження на них.

Суддя-спікер Галина Канигіна наголосила, що у 2016 році до Судової палати в кримінальних справах надійшло 495 заяв, з яких було відмовлено у допуску до провадження у 231 справі, розглянуто палатою 49 справ і прийнято рішення про допуск справи до провадження у 45 випадках. Нерозглянутими на кінець 2016 року залишилося 24 заяви про перегляд судових рішень і три не були розглянуті судовою колегією.

Суддя-спікер Судової палати в цивільних справах Василь Гуменюк поінформував, що у поточному році на розгляд палати надійшло 3117 заяв, в 490 з них було прийнято рішення про допуск справи до провадження, у 1573 випадках відмовлено у допуску і нерозглянутими залишилося 251 заява про перегляд судових рішень. У 2016 році судді палати розглянули 490 справ, і 124 наразі залишилися нерозглянутими.

Крім того, голова Верховного Суду України Ярослав Романюк урочисто вручив державні нагороди суддям ВСУ у відставці та співробітникам апарату.

Відповідно до Указу Президента України №562/2016 від 20 грудня 2016 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду», за значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено:

- суддю Верховного Суду України у відставці ЯРЕМУ Анатолія Григоровича — орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

- суддю Верховного Суду України у відставці ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Олександровича — орденом «За заслуги» ІІ ступеня

- суддю Верховного Суду України у відставці КЛІМЕНКО Марину Робертівну — орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

- завідувача сектору контролю документів управління забезпечення діяльності керівництва Верховного Суду України ГАРАЩЕНКО Оксану Михайлівну та заступника начальника відділу – завідувача сектору співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу ГУНЬКО Оксану Василівну — медаллю «За працю і звитягу».

Також почесне звання «Заслужений юрист України» присвоєно судді Верховного Суду України у відставці КОРОТКИХ Олександру Антоновичу та почесне звання «Заслужений будівельник України» присвоєно начальникові управління логістики Верховного Суду України ХИЛЕВИЧУ Сергію Івановичу.

Закон і Бізнес