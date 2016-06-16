27.12.2016 14:00



Міністерство юстиції України розпочало прийом документів для проходження навчальних курсів за професійною програмою для осіб, які мають намір займатися приватною виконавчою діяльністю, на 2017 рік.

Про це ідеться у офіційному повідомленні Мін'юсту, передає «Закон і Бізнес».

Перелік документів, що подаються особою, яка виявила бажання пройти навчальні курси за професійною програмою для осіб, які мають намір займатися приватною виконавчою діяльністю:

1. Заява про проходження навчальних курсів та укладення відповідного договору із зазначенням зворотного зв’язку (у довільній формі);

2. Договір про надання послуг (підписаний замовником);

3. Копія паспорту;

4. Копія ідентифікаційного коду;

5. Копія диплому про вищу юридичну освіту (не нижче другого рівня);

6. Копія трудової книжки (яка підтверджує стаж роботи у галузі права не менше двох років).

Документи на проходження навчання можна надіслати поштою за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, або залишити їх у поштовій скринці у холі Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10. Документи направленні електронною поштою або на іншу поштову адресу до розгляду не приймаються.

Зазначається, що списки осіб для проходження навчального курсу формуються з числа осіб, які подали документи після опублікування повідомлення на сайті Міністерства юстиції, в порядку, встановленому пунктом 7 розділу ІІ Порядку допуску.

Зокрема, кількість осіб, яка може бути допущена до проходження навчання на навчальних курсах, та списки осіб для проходження навчального курсу формуються Інститутом права та післядипломної освіти та погоджуються Мін'юстом за 20 робочих днів до початку навчального курсу.

Після формування списку осіб для проходження курсу, не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку, буде повідомлено дату першого заняття та список осіб, які включені для проходження першого навчального курсу.

Раніше Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України розробив та погодив План навчальних курсів за професійною програмою для осіб, які мають намір займатися приватною виконавчою діяльністю, на 2017 рік. Згідно Плану загальний строк навчання становить 23 дні.

Закон і Бізнес