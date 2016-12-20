Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Голову МВФ визнали винною в незаконних виплатах з держбюджету

Голова Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард

Голова Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!