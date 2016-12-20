29.12.2016 16:22



Суд Французької Республіки визнав голову Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард винною в недбальстві під час виконання службових обов’язків міністра економіки. Покарання не призначено.

За версією слідства, К.Лагард, коли перебувала на посаді міністра економіки, вплинула на рішення про виплату з держбюджету компенсації французькому бізнесменові Бернару Тапі після продажу його частки в компанії Adidas банку Crédit Lyonnais у 1990-х роках. Сума виплати разом з відсотками сягнула €403 млн.

Пані Кристін неодноразово заперечувала свою вину. Її адвокат вимагав перенести слухання на пізніший строк, заявивши, що спочатку необхідно завершити процес у справі самого Б.Тапі, обвинуваченого в шахрайстві при здійсненні операції щодо продажу Adidas.

Іншим відповідачем у цій справі проходить глава телекомунікаційного концерну Orange Стефан Рішар, який на момент оборудки займав посаду заступника міністра економіки.

Суд Французької Республіки — спеціальний орган, який розглядає ймовірні правопорушення членів уряду під час виконання ними службових обов’язків. Із покаранням для керівника МВФ суд поки що не визначився. Прокуратура вимагає одного року позбавлення волі та штрафу €15000.