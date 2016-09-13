27.12.2016 12:49



Рада адвокатів України встановила розмір оплати за проходження стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році.

Відповідні рішення були ухвалені на засіданнях РАУ 16 грудня 2016 року, передає «Закон і Бізнес».

Згідно рішення РАУ № 292 «Питання забезпечення організаційних заходів проходження стажування», яке набуває чинності з 1 січня 2017 року, встановлено, що розмір такого внеску для особи, стосовно якої радою адвокатів регіону ухвалено рішення про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання поточних звітів, становить не менше 12 мінімальних місячних заробітних плат (визначеної станом на день його сплати).

При цьому сума розподіляється наступним чином: 50% від встановленого розміру внеску отримує керівник стажування; 30% отримує рада адвокатів регіону, 20% - на поточний рахунок Ради адвокатів України (Національної асоціації адвокатів України).

За рішенням ради адвокатів регіону виплата цих коштів керівнику стажування може бути розстрочена помісячно впродовж терміну стажування. Прийняті зміни внесені до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішенням РАУ № 291 «Питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році» визначено, що у 2017 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлюється у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на 31 грудня 2016 року. Тобто, 1600 гривень адвокати можуть внести до 31 січня 2017 року. Сума перераховується двома платежами: 70% внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; 30% внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

В НААУ зазначають, що у випадку несплати адвокатом щорічного внеску у визначений Положенням строк – до 31 січня 2017 року, останній сплачується у розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої на момент сплати (3200 грн. відповідно до прийнятого Держбюджету-2017).

Для осіб, які набуватимуть статус адвоката, та для адвокатів, що поновлять свідоцтво про адвокатську діяльність після 31 січня 2017 року, щорічний внесок також встановлюється у розмірі одного зарплатного мінімуму на момент сплати.

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Закон і Бізнес