27.12.2016 12:06



Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення з посад 102 кримських суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, Комісія вирішила внести подання до ВРЮ про звільнення з посад таких суддів:

- Кисельової Олени Миколаївни – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

- Маргарітова Михайла Вікторовича – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

- Гаманка Євгена Олександровича – судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

- Цурцева Вадима Михайловича, Прищепи Ангеліни Володимирівни, Хотянової Валентини Вікторівни – суддів Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим;

- Кордика Станіслава Васильовича, Макарчук Людмили Вікторівни, Копиляна Вадима Анатолійовича, Дєдєєва Юрія Семеновича, Ісаєва Григорія Анатолійовича, Павловської Ірини Геннадіївни, Дралла Ігоря Григоровича, Іващенко Валентини Володимирівни – суддів апеляційного суду Автономної Республіки Крим;

- Соловйова Євгена Олексійовича, Водяхіної Людмили Миколаївни, Моцного Миколи Володимировича – суддів апеляційного суду міста Севастополя;

- Гапонова Дмитра Юрійовича – судді Балаклавського районного суду міста Севастополя;

- Хорошева Олега Сергійовича, Лугвіщик Алли Миколаївни, Завгородньої Людмили Миколаївни, Щербакова Владислава Валерійовича, Чубабрії Вахтанга Автанділовича – суддів Гагарінського районного суду міста Севастополя;

- Доброреза Ігоря Олександровича, Копилової Ольги Юріївни, Дворного Ігоря Ігоровича, Калініченка Антона Андрійовича, Чумаченко Світлани Анатоліївни, Медведчук Олени Леонідівни, Башилашвілі Оксани Іванівни, Мокрушина Віктора Івановича, Шкура Вадима Миколайовича – суддів господарського суду Автономної Республіки Крим;

- Харченка Ігоря Арсентійовича, Єфременко Оксани Олександрівни, Сімоходської Дар’ї Олександрівни, Плієвої Наталі Гурамівни – суддів господарського суду міста Севастополя;

- Юдакової Ганни Шотівни – судді Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим;

- Абзатової Гулінар Ганіївни, Куликовської Ольги Миколаївни, Шилової Олени Миколаївни – суддів Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим;

- Афендікова Сергія Миколайовича, Шильнова Миколи Олександровича, Якушевої Тамари Вікторівни – суддів Залізничного районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим;

- Біленко Людмили Вікторівни, Кухарського Андрія Івановича, Резниченко Світлани Олексіївни – суддів Керченського міського суду Автономної Республіки Крим;

- Тонкоголосюка Олександра Володимировича, Томащак Зарєми Серветівни, Шильнової Наталії Іванівни – суддів Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим;

- Хачикяна Артема Хачиковича – судді Кіровського районного суду Автономної Республіки Крим;

- Ломанова Станіслава Геннадійовича – судді Красногвардійського районного суду Автономної Республіки Крим;

- Литвиненко Валентини Петрівни – судді Красноперекопського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим;

- Доник Оксани Василівни, Шувалова Максима Валерійовича – суддів Ленінського районного суду Автономної Республіки Крим;

- Рубана Максима Вікторовича, Казакова Валентина В’ячеславовича, Лушнікова Володимира Федоровича, Непомнящого Максима Олексійовича, Орлової Світлани Василівни – суддів Ленінського районного суду міста Севастополя;

- Пакет Тетяни Валеріївни, Ольшанської Тетяни Семенівни, Тоскіної Ганни Львівни, Циганової Галини Юріївни, Петренка Володимира Володимировича, Котаревої Ганни Михайлівни, Панова Олександра Ігоровича – суддів окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

- Білея Володимира Петровича, Смолія Анатолія Михайловича, Щербіни Дмитра Сергійовича – суддів Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим;

- Кукти Максима Валерійовича, Щепанської Ольги Анатоліївни, Санакоєвої Майї Анзорівни, Дугаренко Ольги Володимирівни, Дадінської Тамари Вікторівни, Іщенко Галини Михайлівни, Шереніна Юрія Леонідовича, Цикуренка Антона Сергійовича, Кучерука Олега Васильовича – суддів Севастопольського апеляційного адміністративного суду;

- Латиніна Олега Анатолійовича, Дмитрієва Віктора Євгеновича, Антонової Іраїди Володимирівни, Борисової Юлії Володимирівни, Видашенко Тетяни Семенівни, Воронцової Наталії Владиславівни, Заплави Лідії Миколаївни, Фенько Тетяни Павлівни, Балюкової Катерини Георгіївни, Плута Віктора Михайловича, Волкова Костянтина Володимировича – суддів Севастопольського апеляційного господарського суду;

- Буйлової Світлани Леонідівни, Докучаєвої Вікторії Юріївни – суддів Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим;

- Андрєєвої Ольги Миколаївни, Іщенка Іллі Вікторовича, Малухіна Валерія Володимировича – суддів Центрального районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим;

- Дядіченко Світлани Володимирівни – судді Чорноморського районного суду Автономної Республіки Крим;

- Алтуніна Олександра Віталійовича, Веденмеєр Марії Вікторівни, Переверзєвої Галини Семенівни, Прищепи Олега Івановича, Цалко Алли Анатоліївни – суддів Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим;

- Галькевич Олени Дмитрівни – судді Нахімовського районного суду міста Севастополя.

Також відкладено розгляд питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно:

- Заставенко Марини Олександрівни – судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області,

- Жукова Павла Мирославовича – судді Перевальського районного суду Луганської області;

- Дубаса Віктора Анатолійовича – судді Дарницького районного суду міста Києва;

- Бортницької Віти Вікторівни – судді Печерського районного суду міста Києва.

Закон і Бізнес