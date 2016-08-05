26.12.2016 17:28



Генеральна прокуратура не вбачає порушень прав адвокатів у публічних висловлюваннях головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Побажання адвокату «вмитися юшкою» у прямому ефірі в ГПУ називають «особистою громадянською позицією».

Як передає «Закон і Бізнес», про це йдеться у листі-відповіді Генеральної прокуратури України на звернення Асоціації адвокатів України щодо публічної образи адвоката заступником генпрокурора Анатолія Матіосом, яке засудили провідні юридичні асоціації.

«Оцінюючи висловлювання захисника обвинуваченого у справі щодо розстрілів на Майдані, Матіос А.В., висловив свою громадянську позицію, позицію українця, на чому він акцентував увагу, тим самим скористався своїми правами», — говориться у листі.

В ГПУ зауважують, що А. Матіос, «не дивлячись на свою посаду, наділений і користується правом на свободу думки і слова, гарантованим Конституцією кожному громадянину».

Він висловлювався як громадянин, переконані у Генпрокуратурі, адже «не є процесуальним керівником у цьому провадженні та не відповідає за цей напрямок згідно розподілу обов’язків».

«Визначені ст.23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гарантії адвокатської діяльності жодним чином не порушені під час згаданого виступу у ЗМІ», — резюмується у листі.

Закон і Бізнес