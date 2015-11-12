26.12.2016 18:02



У КМДА повідомили про плани почати рейди по виявленню мешканців квартир і будинків без реєстрації. Причиною таких заходів у мерії називають контроль за оплатою комунальних платежів. Очікувати на візит контролерів кияни можуть вже з весни 2017 року.

Про це в коментарі Сайту міста Києва заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає «Закон і Бізнес».

«Перевірки будуть здійснюватися в контексті споживання мешканцями гарячої та холодної води в квартирах, де відсутні прилади обліку. Так, мова йде про випадки зловживань з боку жителів, коли кількість зареєстрованих у квартирі не відповідає кількості тих, хто фактично проживає», — сказав він.

Право на недоторканність житла та вільний вибір місця проживання в Україні гарантовані Конституцією, але чим будуть регламентуватися перевірки в КМДА не уточнили.

Закон і Бізнес