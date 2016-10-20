26.12.2016 17:06



З початку 2016 року в Україні відбулося 655 дорожньо-транспортних пригод за участю співробітників патрульної поліції. Третина з них припадає на столицю.

Про це УНН повідомили в Департаменті патрульної поліції НПУ, передає «Закон і Бізнес».

«З 1 січня по 15 грудня 2016 року, в 32 містах України, де функціонують управління патрульної поліції, зареєстровано 655 дорожньо-транспортних пригод з участю службових автомобілів патрульної поліції, з них у Києві – 219», — повідомляють у НПУ.

При цьому, за інформацією Нацполіції, під час дорожньо-транспортних пригод отримали тілесні ушкодження 55 співробітників патрульної поліції.

Закон і Бізнес