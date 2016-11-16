26.12.2016 14:22



Право «вето» Громадської ради доброчесності на призначення суддів – це перебільшення. Так вважає заступник Глави Адміністрації Президента, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

Про це він розповів кореспонденту видання «Закон і Бізнес».

Філатов підкреслив, що ГРД може оцінювати виключно професійну етику та доброчесність судді, і її висновок має бути обґрунтованим. «Тобто, це не можуть бути просто чутки з Інтернету, які вкидаються в мережу й потім розповсюджуються. Повинен бути обґрунтований висновок», — уточнив заступник Глави АП.

Аргументовані висновки ГРД, на його думку, Вища кваліфікаційна комісія суддів враховуватиме під час прийняття рішень. «Мені важко уявити, що при тому ступені публічності та прозорості, який є сьогодні, обґрунтований висновок ГРД буде так просто відхилений колегією Комісії», — зазначив О.Філатов.

Хоча він й визнав, що тут є й ризики. На думку заступника Глави АП, члени ГРД «повинні їх усвідомлювати, й, напевно, усвідомлюють», що негативний висновок не може ґрунтуватися лише на припущеннях. «Громадська рада повинна якісно працювати, так само, як і ВККС», — зазначив О.Філатов.

На уточнююче питання кореспондента, чи достатньо на сьогодні існує запобіжників, щоб члени ГРД не зловживали повноваженнями О.Філатов відповів: «Цілком».

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада прийняла закон «Про Вищу раду правосуддя» із врахуванням поправки, відповідно до якої, в разі висновку ГРД про невідповідність судді (кандидата) критеріям професійної етики та доброчесності Вища кваліфкомісія може прийняти позитивне рішення щодо судді (кандидата) лише за підтримки 11 членів Комісії.

За словами О.Філатова, ймовірність підписання та офіційної публікації документа вже цього тижня «близька до 100%».

Закон і Бізнес