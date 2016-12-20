26.12.2016 12:23



Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием назван недостаточный для продажи объем.

На думку КС Грузії, у випадках, коли мова йде про обсязі не більше 70 грам марихуани, практично неможливо довести, що її власник планував збути наркотик. У зв'язку з цим кримінальне покарання за її зберігання і вживання суд визнав негуманним.

При цьому збут марихуани залишається кримінально караним. Також все ще заборонено купувати цей наркотик для особистих цілей. Проте ця заборона суд також планує розглянути і, можливо, скасувати.

До цього часу грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність у разі, коли людину вперше ловили на вживанні марихуани, і кримінальну, у випадку рецидиву. За даними Інтерфаксу, покарання за повторне вживання такого наркотику становило до року в'язниці, а за зберігання та розповсюдження винному загрожувало до 11 років позбавлення волі.