26.12.2016 10:31



Обраний президент США Дональд Трамп має намір скасувати близько 70 % указів за підписом чинного глави держави Барака Обами.

Як повідомляє «РБК-Україна» про це зявив однопартієць Трампа екс-спікер конгресу Ньют Гінгріч, передає «Закон і Бізнес».

«Близько 60 або 70% його указів, майже всі будуть анульовані Трампом», — заявив Гінгріч в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, подібні заходи потребують «невеликого юридичного оформлення, розумних юристів, які це зроблять». При цьому республіканець назвав останні дії Обами «відчайдушною несамовитістю».

Закон і Бізнес