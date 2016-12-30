Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ У пошуках узурпатора

НААУ закликає Президента накласти вето на проект змін до закону про адвокатуру, розроблений за спиною РАУ.

НААУ закликає Президента накласти вето на проект змін до закону про адвокатуру, розроблений за спиною РАУ.

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