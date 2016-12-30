Без прихильності ГРД чи підтримки ВККС кандидати не опиняться у «верховних» кріслах

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

На першому етапі конкурсу на заміщення посад у Верховному Суді Вища кваліфікаційна комісія суддів відсіяла 23% претендентів. У тих, кого допустили до змагань, попереду ще багато випробувань. Тим часом законодавець, видно, вирішив, що деякі з них залегкі, тому підкоригував правила участі представників громадськості у грі.

З 846 осіб, які подали документи для участі в доборі, ВККС допустила до змагань 653. Причому майже третина з них (211 кандидатів) претендує на крісла в Касаційному цивільному суді. Тому найзапеклішою буде боротьба саме серед охочих потрапити до цього структурного підрозділу ВС: 7 осіб боротимуться за одне місце. А от посади в Касаційному адміністративному суді найменше зацікавили кандидатів: на одну вакансію претендує 4 людини.

Прикметно, що переважна більшість тих, кого ВККС допустила до участі в конкурсі (70%), — судді. Виходить, що найчастіше через відсутність певних документів чи непідтвердження стажу роботи відмову отримували адвокати, науковці та кандидати із сукупним досвідом діяльності в трьох сферах.

Утім, уже під час наступного етапу конкурсу — проведення спеціальної перевірки — певний відсоток кандидатів може зійти з дистанції. Відповідно до орієнтовного графіка проведення змагань ВККС мала б розпочати вирішувати питання допуску претендентів до кваліфікаційного оцінювання за результатами такої ревізії 19 грудня, а завершити — 13 січня наступного року. Бо вже 18 та 23 січня здобувачі повинні пройти анонімне письмове тестування та виконати практичне завдання.

Крім того, законодавець у ході гри дещо переінакшив її правила. Так, у «Прикінцевих та перехідних положеннях» закону «Про Вищу раду правосуддя» передбачені зміни, які будуть унесені до акта «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, посилюється вплив громадськості на вердикт ВККС щодо того чи іншого кандидата.

Якщо Громадська рада доброчесності встановить, що володар мантії не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, «кваліфікаційникам» доведеться долати «громадське вето». ВККС усе одно може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого служителя Феміди здійснювати правосуддя, але лише в разі, якщо вердикт підтримає не менше ніж 11 її членів (70% складу). Раніше такий висновок ГРД мав рекомендаційний характер.

Тож нині претендентам на червоні мантії прийдеться не тільки блиснути знаннями, витримати всі інші випробування, а й завоювати прихільність ГРД або ж заручитися підтримкою ВККС, щоб безперешкодно пройти крізь сито. Адже без цього надія зайняти посаду у ВС виявиться марною, а час, витрачений на конкурс, — згаяним.