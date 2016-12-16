23.12.2016 18:03



В італійській столиці заборонили використовувати феєрверки та петарди на новорічні свята. Це пояснюється міркуваннями безпеки та буде каратися штрафом.

Як повідомляє Roma Today, відповідну заборону підписала мер Риму Вірджинія Раджі, передає «Закон і Бізнес».

У документі зазначається, що з міркувань безпеки заборона набуває чинності 29 грудня і збережеться до 00:00 1 січня 2017. Зокрема, не можна буде підривати петарди, а також використовувати іншу піротехніку на відстані менше 200 метрів від населених пунктів.

Порушникам загрожує штраф у розмірі від 25 до 500 євро.

Як зазначає видання, в минулому році в італійській столиці не вводилися обмеження на використання піротехніки, за винятком зони Великого цирку, де проходив новорічний концерт.

Закон і Бізнес