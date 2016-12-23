23.12.2016 16:59



Члени Національного агентства України з питань запобігання корупції не мають допуску до державної таємниці, отже, не можуть перевірити е-декларації співробітників Служби безпеки України.

Як повідомляє «Українська правда» про це заявила Голова НАЗК Наталія Корчак, передає видання «Закон і Бізнес».

«З такими деклараціями повинні працювати тільки ті особи, які мають доступ до державної таємниці. У НАЗК поки ніхто не має доступу до державної таємниці», — зазначила Корчак.

Таким чином НАЗК — орган, який повинен перевіряти дані, зазначені в деклараціях на корупційні ознаки - не має доступу до декларацій Служби безпеки.

«СБУ забезпечило приміщення, яке опечатано, де розташовані електронні декларації даних посадових осіб. Тобто працівники СБУ заповнили електронні декларації, але поки фізично ці декларації знаходяться в цьому опечатаному приміщенні», — додала Корчак.

«В СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і відповідний закон захищає відомості про їхню особу і про фінансування їхньої діяльності. Водночас керівництво Служби безпеки і публічні працівники не підпадають під цю категорію», — зазначив співавтор закону «Про запобігання корупції» Віктор Чумак.

Представники міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією Transparency International Україна вважають, що позиція СБУ суперечить духу закону про електронне декларування. А юристи громадської організації «Центр протидії корупції» будуть оскаржувати в суді засекречування інформації про статки працівників спецслужби.

Закон і Бізнес