23.12.2016 12:58



У вечері 22 грудня у Харківській області, одразу після виходу з адвокатського офісу було вбито адвоката Тетяну Попову.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Національній асоціації адвокатів України, організацією поховання займається Рада адвокатів Харківської області.

Як повідомляє Асоціація, у Тетяни Попової залишився 14-річний син та мати пенсійного віку. Адвокати просять всіх небайдужих надати матеріальну допомогу родині, що залишилася у таких складних обставинах. Номер банківської картки 4149 6258 1371 2948 Приватбанк, Беженская Елена призначення платежу - допомога на поховання Поповiй Т. А.

«Професія адвоката стала в Україні небезпечною. Цей злочин - вбивство захисника, молодої жінки, є шокуючим доказом того, що від цих небезпек нас немає кому захистити. Висловлюємо співчуття родині, колегам та друзям в зв'язку з такою передчасною і страшною втратою», — говориться у повідомленні НААУ.

Закон і Бізнес