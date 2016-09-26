26 грудня Вища рада юстиції розгляне можливість звільнення 21 судді за власним бажанням або у відставку.
Як повідомила виданню «Закон і Бізнес» прес-служба ВРЮ, засідання Ради відбудеться о 14:00.
Порядок денний засідання складається з семи питань:
1. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про відсторонення від посади судді Київського апеляційного адміністративного суду ПЕТРИКА Ігоря Йосиповича.
2. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:
- у зв’язку з поданням заяви про відставку:
Боженко Лариси Володимирівни - судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Бурди Надії Миколаївни - судді господарського суду Тернопільської області;
Гладкого Святослава Васильовича - судді апеляційного суду Рівненської області;
Гошовського Георгія Миколайовича - судді апеляційного суду Закарпатської області;
Гук Валентини Василівни - судді апеляційного суду Харківської області;
Декайла Петра Володимировича - судді апеляційного суду Тернопільської області;
Дем’яносова Миколи Власовича - судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Лузан Лариси Вікторівни - судді апеляційного суду Сумської області;
Луньової Тамари Миколаївни - судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
Малихіна Олексія Родіоновича - судді Московського районного суду міста Харкова;
Митрохіна Анатолія Архиповича - судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
Осадчука Володимира Павловича - судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області;
Островича Сергія Ернестовича - судді Вищого адміністративного суду України;
Подковського Олега Анатолійовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;
Прищепи Тетяни Петрівни - судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;
Сливки Володимира Васильовича - судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Смолки Ірини Олександрівни - судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
Стана Івана Васильовича - судді апеляційного суду Закарпатської області;
Степашка Олександра Івановича - судді Вищого адміністративного суду України;
Теслі Олексія Петровича - судді Чортківського районного суду Тернопільської області;
- у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:
Вернидубова Ярослава Івановича - судді Дніпровського районного суду міста Києва.
3. Про залишення без розгляду матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:
Бровченка Володимира Володимировича - судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Глініна Бориса Вікторовича - судді апеляційного суду Харківської області;
Залімського Ігоря Геннадійовича - судді Вінницького апеляційного адміністративного суду;
Кузьми Романа Миколайовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;
Максимовича Юрія Андрійовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;
Реброва Сергія Олексійовича - судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Рибчинського Віктора Павловича - судді апеляційного суду Вінницької області;
Шпинти Михайла Дмитровича - судді апеляційного суду Рівненської області.
4. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 березня 2015 року № 375/дп-15 щодо внесення подання про звільнення ШМАДЧЕНКО Світлани Іванівни з посади судді Київського районного суду міста Харкова за порушення присяги.
5. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 вересня 2015 року № 2380/дп-15 щодо внесення подання про звільнення КОРОТКОВОЇ Ольги Сергіївни з посади судді Оболонського районного суду міста Києва за порушення присяги.
6. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 лютого 2016 року № 380/дп-16 щодо внесення подання про звільнення НАБУДОВИЧ Ірини Олександрівни з посади судді Дарницького районного суду міста Києва з посади за порушення присяги.
7. Різне.
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