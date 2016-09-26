26.12.2016 09:04



26 грудня Вища рада юстиції розгляне можливість звільнення 21 судді за власним бажанням або у відставку.

Як повідомила виданню «Закон і Бізнес» прес-служба ВРЮ, засідання Ради відбудеться о 14:00.

Порядок денний засідання складається з семи питань:

1. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про відсторонення від посади судді Київського апеляційного адміністративного суду ПЕТРИКА Ігоря Йосиповича.

2. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

Боженко Лариси Володимирівни - судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Бурди Надії Миколаївни - судді господарського суду Тернопільської області;

Гладкого Святослава Васильовича - судді апеляційного суду Рівненської області;

Гошовського Георгія Миколайовича - судді апеляційного суду Закарпатської області;

Гук Валентини Василівни - судді апеляційного суду Харківської області;

Декайла Петра Володимировича - судді апеляційного суду Тернопільської області;

Дем’яносова Миколи Власовича - судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Лузан Лариси Вікторівни - судді апеляційного суду Сумської області;

Луньової Тамари Миколаївни - судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Малихіна Олексія Родіоновича - судді Московського районного суду міста Харкова;

Митрохіна Анатолія Архиповича - судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Осадчука Володимира Павловича - судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області;

Островича Сергія Ернестовича - судді Вищого адміністративного суду України;

Подковського Олега Анатолійовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;

Прищепи Тетяни Петрівни - судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

Сливки Володимира Васильовича - судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Смолки Ірини Олександрівни - судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;

Стана Івана Васильовича - судді апеляційного суду Закарпатської області;

Степашка Олександра Івановича - судді Вищого адміністративного суду України;

Теслі Олексія Петровича - судді Чортківського районного суду Тернопільської області;

- у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:

Вернидубова Ярослава Івановича - судді Дніпровського районного суду міста Києва.

3. Про залишення без розгляду матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

Бровченка Володимира Володимировича - судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Глініна Бориса Вікторовича - судді апеляційного суду Харківської області;

Залімського Ігоря Геннадійовича - судді Вінницького апеляційного адміністративного суду;

Кузьми Романа Миколайовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;

Максимовича Юрія Андрійовича - судді апеляційного суду Тернопільської області;

Реброва Сергія Олексійовича - судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Рибчинського Віктора Павловича - судді апеляційного суду Вінницької області;

Шпинти Михайла Дмитровича - судді апеляційного суду Рівненської області.

4. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 березня 2015 року № 375/дп-15 щодо внесення подання про звільнення ШМАДЧЕНКО Світлани Іванівни з посади судді Київського районного суду міста Харкова за порушення присяги.

5. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 вересня 2015 року № 2380/дп-15 щодо внесення подання про звільнення КОРОТКОВОЇ Ольги Сергіївни з посади судді Оболонського районного суду міста Києва за порушення присяги.

6. Про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 лютого 2016 року № 380/дп-16 щодо внесення подання про звільнення НАБУДОВИЧ Ірини Олександрівни з посади судді Дарницького районного суду міста Києва з посади за порушення присяги.

7. Різне.

Закон і Бізнес