26.12.2016 08:38



Сьогодні, 26 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе два засідання, на яких розгляне дисциплінарні справи стосовно 103 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання відбудуться в залі на п'ятому поверсі у приміщенні Комісії, за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Відповідно до порядку денного засідання о 10:00 заплановано розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

- За зверненням голови ГО «Майдан-Громадський Контроль» Колбанцева В.В. стосовно судді Дарницького районного суду міста Києва Дубаса Віктора Анатолійовича.

- За зверненнями народних депутатів України VII скликання Петренка П.Д., Канівця О.Л. в інтересах Благодарного В.С. та Матяша О.Д. стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Бортницької Віти Вікторівни.

Відповідно до порядку денного засідання о 14:00 заплановано розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

- За зверненням Вищої ради юстиції стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Кисельової Олени Миколаївни.

- За зверненням Вищої ради юстиції стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Маргарітова Михайла Вікторовича.

- За зверненням Вищої ради юстиції стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Гаманка Євгена Олександровича.

- За зверненням начальника Департаменту контррозвідки СБУ Найди В. стосовно судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області Заставенко Марини Олександрівни, судді Перевальського районного суду Луганської області Жукова Павла Мирославовича.

- За зверненнями заступника Генерального прокурора України Матіоса А.В., заступника Головного військового прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Козлова І.М., старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М., народного депутата України Лещенка С.А., голови Вищої ради юстиції Бенедисюка І.М. стосовно суддів:

Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим Цурцева Вадима Михайловича, Прищепи Ангелини Володимирівни, Хотянової Валентини Вікторівни;

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Кордика Станіслава Васильовича, Макарчук Людмили Вікторівни, Копиляна Вадима Анатолійовича, Дєдєєва Юрія Семеновича, Ісаєва Григорія Анатолійовича, Павловської Ірини Геннадіївни, Дралла Ігоря Григоровича, Іващенко Валентини Володимирівни;

Апеляційного суду міста Севастополя Соловйова Євгена Олексійовича, Водяхіної Людмили Миколаївни, Моцного Миколи Володимировича;

Балаклавського районного суду міста Севастополя Гапонова Дмитра Юрійовича;

Гагарінського районного суду міста Севастополя Хорошева Олега Сергійовича, Лугвіщик Алли Миколаївни, Завгородньої Людмили Миколаївни, Щербакова Владислава Валерійовича, Чубабрії Вахтанга Автанділовича;

господарського суду Автономної Республіки Крим Доброреза Ігоря Олександровича, Копилової Ольги Юріївни, Дворного Ігоря Ігоровича, Калініченка Антона Андрійовича, Чумаченко Світлани Анатоліївни, Медведчук Олени Леонідівни, Башилашвілі Оксани Іванівни, Мокрушина Віктора Івановича, Шкура Вадима Миколайовича;

господарського суду міста Севастополя Харченка Ігоря Арсентійовича, Єфременко Оксани Олександрівни, Сімоходської Дар'ї Олександрівни, Плієвої Наталі Гурамівни;

Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим Юдакової Ганни Шотівни;

Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим Абзатової Гулінар Ганієвни, Куликовської Ольги Миколаївни, Шилової Олени Миколаївни;

Залізничного районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим Афендікова Сергія Миколайовича, Шильнова Миколи Олександровича, Якушевої Тамари Вікторівни;

Керченського міського суду Автономної Республіки Крим Біленко Людмили Вікторівни, Кухарського Андрія Івановича, Резниченко Світлани Олексіївни;

Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим Тонкоголосюка Олександра Володимировича, Томащак Зарєми Серветівни, Шильнової (Курбатової) Наталії Іванівни;

Кіровського районного суду Автономної Республіки Крим Хачикяна Артема Хачиковича;

Красногвардійського районного суду Автономної Республіки Крим Ломанова Станіслава Геннадійовича;

Красноперекопського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим Литвиненко Валентини Петрівни;

Ленінського районного суду Автономної Республіки Крим Доник Оксани Василівни, Шувалова Максима Валерійовича;

Ленінського районного суду міста Севастополя Рубана Максима Вікторовича, Казакова Валентина Вячеславовича, Лушнікова Володимира Федоровича, Непомнящого Максима Олексійовича, Орлової Світлани Василівни;

окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Пакет Тетяни Валеріївни, Ольшанської Тетяни Семенівни, Тоскіної Ганни Львівни, Циганової Галини Юріївни, Петренка Володимира Володимировича, Котаревої Ганни Михайлівни, Панова Олександра Ігоровича;

Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим Білея Володимира Петровича, Смолія Анатолія Михайловича, Щербіни Дмитра Сергійовича;

Севастопольського апеляційного адміністративного суду Кукти Максима Валерійовича, Щепанської Ольги Анатоліївни, Санакоєвої Майї Анзорівни, Дугаренко Ольги Володимирівни, Дадінської Тамари Вікторівни, Іщенко Галини Михайлівни, Шереніна Юрія Леонідовича, Цикуренка Антона Сергійовича, Кучерука Олега Васильовича;

Севастопольського апеляційного господарського суду Латиніна Олега Анатолійовича, Дмитрієва Віктора Євгеновича, Антонової Іраїди Володимирівни, Борисової Юлії Володимирівни, Видашенко Тетяни Семенівни, Воронцової Наталії Владиславівни, Заплави Лідії Миколаївни, Фенько Тетяни Павлівни, Балюкової Катерини Георгіївни, Плута Віктора Михайловича, Волкова Костянтина Володимировича;

Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим Буйлової Світлани Леонідівни, Докучаєвої Вікторії Юріївни;

Центрального районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим Андрєєвої Ольги Миколаївни, Іщенка Іллі Вікторовича, Малухіна Валерія Володимировича;

Чорноморського районного суду Автономної Республіки Крим Дядіченко Світлани Володимирівни;

Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим Алтуніна Олександра Віталійовича, Веденмеєр Марії Вікторівни, Переверзєвої Галини Семенівни, Прищепи Олега Івановича, Цалко Алли Анатоліївни;

Нахімовського районного суду міста Севастополя Галькевич Олени Дмитрівни.

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