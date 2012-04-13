23.12.2016 14:14



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 52 (1298). 24 - 30 грудня 2016 року.

Судова влада та реформа

Цього року як судова система загалом, так і господарська юрисдикція зокрема стикнулися з низкою труднощів і випробувань. Тенденції року, що минають, та перспективи «ЗіБ» обговорив з очільником Дніпропетровського апеляційного господарського суду Олександром ЄВСТИГНЕЄВИМ.

Закон «Про Вищу раду правосуддя» прийняли вночі, фактично без обговорення. Нардепи повністю погодилися з тими напрацюваннями, які підготував до другого читання Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Отже, новий рік розпочнеться для Вищої ради юстиції з реорганізації та повноцінного формування оновленого суддівського корпусу. Деталі у матеріалі «Хто буде в мантіях?».

Консультативна рада європейських суддів, на відміну від вітчизняного законодавця та органів суддівського самоврядування України, посилює значення управлінської ролі та впливу голови суду на організацію роботи установи, що приведе до появи в очільника виняткових повноважень. Така позиція грунтується на принципі primus inter pares (перший серед рівних). Та чи є вона новою для нас з огляду на особливості становлення судової системи в незалежній Україні й чи може бути втілена в життя в сучасних умовах? Про це читайте у статті «Менеджер зі сторони».

Судова практика

Незважаючи на наявність окремих проблем у законодавчій регламентації порядку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на різних стадіях кримінального провадження, Кримінальний процесуальний кодекс, ухвалений 13.04.2012, є прогресивним і демократичним. Деталі у матеріалі «Справа — за народними обранцями».

Пленум Верховного Суду відмовився просити в Конституційного Суду перевірити на відповідність Основному Закону «неправосудну» статтю Кримінального кодексу. «Верховники» вважають, що КС у цьому питанні — не помічник. То хто ж урешті-решт зробить ст.375 КК більш безпечною для суддів і такою, що не загрожуватиме їхній незалежності? Докладніше — «Неправосудність без поняття».

В Апеляційному суді Київської області проаналізували власні рішення та матеріали узагальнень судової практики місцевих судів щодо розгляду справ про корупційні адмінправопорушення. Найбільше порушень, пов’язаних з корупцією, вчиняють депутати місцевих рад і державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування. Більше про це у статті «Більше конкретики».

Питання щодо способу проголошення судового рішення — сидячи чи стоячи — не є нагальною проблемою, яка потребує широкого обговорення. Проте іноді між суддями із цього приводу точаться досить серйозні дискусії, адже це позначається на правах учасників судового розгляду. Детальніше про це у статті «У ногах правди немає».

Адвокатура

16 грудня в Києві відбулась урочиста церемонія нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу «Адвокат року». Захід, який традиційно проводить Асоціація адвокатів України, цього року передбачав нову форму, як для учасників, так і для його організаторів. Детальніше — «Адвокат року — 2016»: кращі з кращих.

День святого Миколая, що збігається з Днем адвокатури, приніс адвокатам неоднозначні сюрпризи. Напередодні РАУ підвищила адвокатські внески, а Рада з питань судової реформи отримала альтернативний проект закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Про це читайте у статті «У пошуках узурпатора».

Держава

Запровадження інституту приватних виконавців може суттєво змінити практику виконання судових рішень та допоможе створити інструменти захисту прав стягувачів. Принаймні на це сподіваються автори нововведень. Чи варто очікувати суспільству на позитивний результат та як працюватиме новий ринок правових послуг? Про це «ЗіБ» вирішив дізнатись в Олексія Соломко, радника АО «Спенсер і Кауфманн».

Київські митарі звітують про значне зниження обсягу перевірок та збільшення надходжень від податку на додану вартість у результаті пілотного проекту. Натомість юристи розповідають про безпідставний тиск на бізнес, попри презумпцію правоти платника й очікують змін Податкового кодексу. Деталі у матеріалі «Столичний експеримент».

Закон і Бізнес