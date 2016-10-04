23.12.2016 15:38



Кабінет Міністрів України прийняв рішення ліквідувати Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції як міжрегіональний територіальний орган.

Про це ідеться у постанові КМУ № 981 від 30 листопада 2016 року, опублікованій 22 грудня, передає «Закон і Бізнес».

«Ліквідувати як юридичну особу публічного права Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції», — говориться у документі.

Водночас Постановою передбачено, що здійснення функцій і повноважень даного Департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, утворені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

Закон і Бізнес