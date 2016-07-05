23.12.2016 12:08



Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції та виключив зі списку повноважень проведення перевірок діяльності міністерств, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ та організацій.

Про це під час прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції Павло Мороз, передає «Закон і Бізнес».

«Мін’юст відмовився від функцій перевірок міністерств, державних підприємств та організацій, а також інших установ. Таке рішення обумовлене тим, що дані повноваження є пережитком минулого, невластиві для нашого відомства та можуть нести в собі корупційні ризики і зайве навантаження на суб’єкти перевірки», - наголосив заступник міністра юстиції.

Разом з тим Міністерство юстиції втратило повноваження перевіряти навчальні заклади щодо питань правової освіти населення та здійснювати перевірку дотримання вимог щодо провадження освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку юристів.

Закон і Бізнес