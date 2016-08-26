23.12.2016 10:58



Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва підтвердила факт наявності готових надрукованих купюр номіналом у 1000 гривень.

Таку заяву В. Гонтарева зробила в ефірі радіо «Вести», передає «Закон і Бізнес».

Коментуючи питання ведучого про те, коли в обіг буде запущена купюра номіналом у 1000 грн. (яка, за інформацією ведучого, вже надрукована і на її аверсі зображений Пантелеймон Куліш) вона відповіла ухильно. Проте, не заперечуючи наявність таких купюр.

«Можу сказати, що Пантелеймона там немає. А решту поки потримаємо в таємниці», — відповіла Валерія Гонтарєва.

Закон і Бізнес