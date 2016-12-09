23.12.2016 10:18



Мін'юст США оштрафував ізраїльську фармацевтичну компанію TEVA на $519 млн за хабарі посадовцям в Росії, Україні та Мексиці з метою просування своєї продукції.

Про це повідомляє УНІАН, передає «Закон і Бізнес».

Як наголошується на сайті Департаменту юстиції США, в період з 2001 по 2011 роки компанія виплачувала українському чиновнику щомісячний «гонорар», а також організовувала подорожі і надавала інші цінні речі на загальну суму близько $200 тис. В обмін на це чиновник використовував своє службове становище та вплив в українському уряді, для вчинення дій по реєстрації фармацевтичних препаратів Teva.

Teva стверджує що з 2012 року було зроблено кілька кроків, щоб припинити сумнівну «співпрацю».

Серед іншого Teva визнала, що давала хабарі українським урядовцям, щоб отримати дозвіл на продаж лікарських препаратів.

Як пише Reuters, згідно з даними комісії з цінних паперів та фондового ринку США, корупційна схема Teva принесла компанії більше $200 млн незаконного прибутку.

Teva заплатить $283 млн штрафу в рамках Закону США про протидію корупції за кордоном по звинуваченню Мін'юсту США. Компанія також виплатить $236 млн штрафу на прибуток та проценти для врегулювання громадянської справи, яку розглядає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку США.

Закон і Бізнес