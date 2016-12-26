Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ РСУ висловилася щодо пільгового житла для суддів

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Коментарі

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Роман

А кто становится судьями.- Бывшие менты, бывшие прокурори, уволенные за взяточничество и поборы. Ну и ещё чада нынешних судей. Посмотрите их имущественное положение. Их имения и автомобили. …

26.12.2016 15:06 Відповісти
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Іван

Депутати повинні виконувати волю виборців! А у виборців ви, панове, запитали? чи підтримують вони ці пільги суддям, які продовжують брати хабарі? Знайдіть хоча б одного чесного суддю! Одного! На …

26.12.2016 14:40 Відповісти