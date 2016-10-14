22.12.2016 17:57



Адвокатське об'єднання Spenser & Kauffmann стало членом Китайської Торгової Асоціації (Chinese Commerce Association).

«Нам, безумовно, цікава місія КТА, яка полягає в створенні комунікаційної платформи між Україною і Китаєм, зміцненні зв'язків і співпраці між китайськими та українськими компаніями і організаціями, поліпшенні інформаційного обміну та розвитку бізнесу між двома країнами, - зауважив керуючий партнер Spenser & Kauffmann Валентин Загарія. - Тому робота в рамках Асоціації стане для нашої компанії одним з важливих елементів ведення в Україні соціально-відповідального бізнесу, зацікавленого в економічному розвитку країни».

Китайська Торгова Асоціація була створена в Україні 18 травня 2015 року за підтримки Уряду КНР та є добровільним, недержавним, договірним, неприбутковим об'єднанням китайських і українських підприємств з китайським капіталом, а також інших юридичних осіб.

Асоціація сприятиме створенню нового формату торгівлі та економічного партнерства Китаю та України. Пріоритетами діяльності КТА є колективний захист інтересів її членів у відносинах з органами державної влади, з іноземними неурядовими та міжнародними організаціями; сприяння у створенні умов для виходу її членів на ринки Китаю та України та з питань ведення бізнесу; підтримка законних інтересів членів КТА через дипломатичні канали, зокрема, між дипломатичним представництвом Китайської Народної Республіки в Україні та Урядом України; регулярна інформаційна підтримка щодо процесів, які впливають на ведення бізнесу в Україні; законодавчі ініціативи з питань вдосконалення режиму підприємницької діяльності та покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Закон і Бізнес