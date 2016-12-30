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Недодержання встановлених законом обмежень щодо подарунків та незапобігання конфлікту інтересів — найпоширеніші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Недодержання встановлених законом обмежень щодо подарунків та незапобігання конфлікту інтересів — найпоширеніші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

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