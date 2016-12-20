26.12.2016 16:16



Держдума РФ прийняла закон, який забороняє застосовувати нормативні акти або окремі їхні положення, якщо тлумачення останніх розходиться зі змістом постанови Конституційного суду.

Закон запроваджує новий вигляд постанови КС РФ. Вона прийматиметься за наслідками розгляду справи про перевірку конституційності того чи іншого нормативного акта органу влади або договору між структурами. У постанові можна буде визнати такі акти відповідними конституції, проте в тому тлумаченні, яке дасть суд. Будь-яке інше розуміння згодом повністю виключається.

Наголошується, що документ передбачає пряме закріплення принципу неприпустимості застосування нормативного акта або окремих його положень у тлумаченні, що розходиться з правовою позицією, зазначеною в постанові КС РФ.

Ініціатива спрямована на забезпечення обов’язкового врахування органами влади позицій КС для «підтримки режиму законності та правопорядку».

Водночас Федеральна палата адвокатів РФ побоюється, що цих поправок усе одно виявиться недостатньо. Юристи клопочуть про закріплення відповідних норм на законодавчому рівні, що, на їхню думку, повинне гарантувати неможливість ухилення від виконання уточнювальних постанов суду. Зробити це пропонується через поправки до процесуальних кодексів.