Суди, злиття та інша юрисдикція: навіщо інхауси йдуть до консалтингу

Ірина Кондратьєва, право.ру

Без змін — так можна відповісти на запитання про ситуацію в інхаусі останніми роками. Зрушення відбулися значно раніше, після 2008 року, та спричинили розширення департаментів і часткову відмову від зовнішніх консультантів, що з’їдали бюджет. Необхідність заощаджувати привела до того, що департаменти почали інтенсивніше експлуатувати внутрішні ресурси. Проте дослідники агентства Reuters, які вчергове проаналізували тренди в інхаусі, виявили: зміни є. Що турбує корпоративних юристів сьогодні та навіщо вони йдуть до консультантів?

Що турбує корпоративного юриста

У списку найбільш важливих для інхаусів питань цього року опинилися етика й комплаєнс, зміни в законодавстві та захист даних. Правникам доводиться фокусувати увагу на цих галузях через їх важливість для бізнесу в цілому, пояснюють у присвяченій цьому питанню доповіді Thomso Reuters. Саме юрдепартаменти повинні стежити за тим, аби робота компаній відповідала законодавству, зокрема щодо захисту даних. Цього року до списку труднощів додалися кібербезпека, необхідність працювати над розширенням географії бізнесу. Інше важливе питання — як правильно продемонструвати цінність роботи юристів для бізнесу. Про першорядність цього завдання говорили 9% опитаних.

Одначе найбільш значущою проблемою, з якою стикаються корпоративні юристи, очікувано виявився брак грошей. На перше місце за значущістю необхідність скорочення витрат, пов’язаних із залученням фахівців ззовні, поставили 22% опитаних. Про обмежені бюджети як головну проблему говорили 17% учасників дослідження. Корпоративні юристи краще розуміють потреби бізнесу та його ризики, аргументують свою позицію в компаніях, намагаючись залишити максимум роботи представникам фірми.

Тенденція до перетягування роботи від консалтингу в юрдепартаменти намітилася не сьогодні: залишати більше роботи всередині компанії намагаються відтоді, як ситуація на ринку погіршмлась і виникла необхідність економії. Згідно з останньою доповіддю Thomso Reuters, присвяченою роботі юридичних департаментів, цей тренд зберігається і навіть посилюється.

Спроби зробити максимум роботи самостійно впливають і на кадрову політику. Юрдепартаменти, як і в попередні роки, залишаються невеликими за чисельністю. Більш ніж у половині компаній у штаті такого відділу — не більше ніж 5 співробітників. Проте їм доводиться бути майстрами на всі руки, тож перевагу віддають освіченішому фахівцеві з широкою спеціалізацією. За наслідками дослідження, 65% юристів компаній займаються загальною практикою, в повсякденних питаннях до допомоги консультантів удаються тільки 10% опитаних.

Кількість фірм, з якими працює бізнес, скоротилася. Переглядається й система оплати: від погодинної частіше відмовляються на користь бонусів за наслідками роботи, фіксованої вартості проекту або так званих capped fees — обмежень на загальну ціну послуг за проектом. У цілому консалтинг усе рідше диктує ціну: керуватися доводиться тією вартістю проекту, яку заявляє клієнт.

Навіщо йдуть до консультантів

Політика корпоративних юристів не позбавляє консалтинг роботи. Так, 60% опитаних інхаусів для вирішення складніших і специфічних питань по допомогу, як і раніше, йдуть до юрфірм.

Часто до них звертаються, коли справа доходить до суду. 61% опитаних перекладають судові розгляди на консультантів, коли ставки в справі особливо високі, у 44% звернення до них пов’язане з тим, що спір стосується іншої юрисдикції. 43% вдаються до допомоги юрконсультантів у разі складності питання. 38% заявили про те, що не йдуть до суду самі, оскільки не мають необхідної підготовки. На перевантаження як причину звернення вказали 39% респондентів.

Роблячи прогноз на майбутнє, більшість інхаусів заявили: використання юрфірм у цьому сегменті залишиться на тому ж рівні. 14% говорять про плани використовувати консультантів при зверненні до судів частіше, посилаючись на зростання обсягу робіт. 17%, навпаки, хочуть скоротити звернення до юрфірм, заразом зменшивши витрати компанії.

Найбільш поширеними випадками залучення консультантів виявилися операції M&A (77%). 69% повідомили, що при таких операціях звертаються до юрфірм через складності транзакцій. Зазначена тенденція збережеться й надалі, упевнені 69% опитаних. 22% говорять, що вдаватимуться до послуг юрфірм частіше, 10% планують скоротити кількість звернень.

Ще одна поширена для передання в юрфірми галузь робіт — спори щодо інтелектуальної власності. 55% учасників дослідження заявили, що йдуть в юркомпанії з питаннями ІС через їх складність, 43% згадали ризики, пов’язані з конкретним об’єктом власності. 77% респондентів міняти ситуацію не планують, 12% заявили про можливе зростання, а 10% — про ймовірне скорочення роботи з консалтингом у цих питаннях.

Тих, хто намагається виконувати всю роботу всередині фірми, — мінімум. Тільки 2% юрдепартаментів заявили, що роблять саме так. Це на 3% менше, ніж минулого року. 27% повідомили, що стали частіше вдаватися до послуг консультантів у останні 2 роки (у 2015-му — 24%). Тенденцію вони пояснюють зростанням обсягу робіт (72%) і розширенням компаній (55%). При цьому 29% сказали, що стали менше звертатися до консультантів (минулого року — 35%). Причини — політика скорочення витрат (48%) і перенесення роботи в інхаус (83%).

Така робота потрібна самому

У цілому помічників стали наймати частіше, ніж минулого року. Проте дедалі частіше інхауси й консультанти працюють над проектами спільно, розділяючи зони відповідальності. Майже всі респонденти погодилися: є робота, яку корпоративним юристам краще робити самим з огляду на розуміння бізнес-процесів, яке в них часто краще, ніж у колег в юрбізнесі.

Порівняно з 2015 р. юрдепартаменти стали більше займатися роботою з контрактами, частіше брати участь у проведенні операцій M&A та у вирішенні питань інтелектуальної власності. Так або інакше в роботі з операціями беруть участь 91% інхаусів (зростання на 37%), ІС — 95% (зростання становить 36%).

Самостійна робота ведеться зазвичай на ранніх стадіях процесів. Для більшості це збір інформації (91%) і аналіз можливості виграти справу (75%). Розробленням стратегії судових спорів займається тільки 1/3 опитаних, а аргументи опрацьовують усього 16% інхаусів. Найбільш висока залежність компаній від юрконсультантів у судових позовах із високою ціною.

У роботі з M&A інхауси самі проводять оцінку ризиків, пов’язаних з інвестуванням (74%) і готують попередню документацію (69%). У питаннях інтелектуальної власності юрвідділи зазвичай вирішують повсякденні питання (79%), ведуть переговори й розробляють тексти угод (68%), займаються вишколом у питаннях ІС для співробітників фірми (62%).

Без консультантів не обійтися

Очевидно, попри всі зусилля, обійтися без консультантів не виходить. Інакше кажучи, йде постійний перегляд того, що робити самим, а що віддавати помічникам. Юристів не вистачає, і в міру того, як політика «зроби більше меншими ресурсами» залишається актуальною, розміри бізнесу явно переростають чисельність працівників юрдепів.

Підсумок — велике навантаження, що лягає на персонал, висока конкуренція на ринку. Причому в багатьох фірмах уже третій рік не знімається заборона на набір нових юристів. І перегляду політики поки що не передбачається, упевнені 74% опитаних. Водночас, хоча нових співробітників стали набирати менше (30% випадків), і скорочень стало менше: всіх, кого могли, вже скоротили. 1/4 респондентів планують найняти нових юристів у 2017 р.

Новий тренд — набір неюристів, основне завдання яких — поліпшення роботи юрдепартаменту. Вони розробляють стратегію діяльності, ставлять завдання, організовують структуру, планують фінанси й роботу з консультантами, а також нерідко стежать за тим, щоб юристи не відставали в питаннях впровадження нових технологій.

Нині такі фахівці є у 21% компаній. Це істотно розвантажує юристів. Чисельність допоміжного персоналу зростатиме, упевнені в компаніях. Можливо, це підвищить і використання нових технологій. Про бажання заощадити говорять дедалі частіше, але коштують юридичні технології недешево. Тож і пожинають плоди прогресу далеко не всі. За даними Thomso Reuters, менше від половини тих, що взяли участь у дослідженні.