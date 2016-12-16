24.12.2016 17:32



Владу Нью-Йорка викрили в тому, що вона селила бездомних у дорогих готельних номерах. Адже через зростання кількості безхатьків місцеві нічліжки не можуть упоратися з навантаженням.

Згідно зі звітом, підготовленим скарбником Нью-Йорка Скоттом Стрингером, протягом року безпритульних 815 разів розміщували в готелях на Манхеттені, які беруть не менш як $400 за ніч, повідомляє Ассошіейтед Пресс.

Зокрема, 19 і 20 вересня влада Нью-Йорка забронювала для безхатченків 30 готельних номерів, що коштують $629 за ніч.

Представник мерії пояснив, що у вересні ціни зросли через засідання ООН, які проходили в Нью-Йорку. Це змусило владу міста платити більше, ніж зазвичай.

Департамент у справах бездомних Нью-Йорка заявив, що в середньому на розміщення однієї сім’ї безпритульних витрачається $174 на добу. Згідно зі звітом С.Стрингера цей показник становить $194. Мерія Нью-Йорка оголосила, що розглядає можливі способи скорчення витрат.