25.12.2016 18:23



Лесбіянки не можуть зареєструвати дитину в Болгарії. Вирішення казусу, який виник через бюрократичні формальності, може затягнутися на роки.

Ситуацію спробували розв’язати в судовому порядку. Проте суддя пояснив, що в Болгарії немає практики розгляду подібних справ і, подумавши, призначив перше засідання на 19 лютого 2018 року.

Відповідно, дитина житиме більш як рік без документів, мати не зможе отримувати допомогу, також виникнуть проблеми з пересуванням чада через кордон. Крім того, Болгарія юридично не визнає одностатевих шлюбів.