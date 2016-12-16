24.12.2016 14:59



Датчанин виграв п’ятирічний суд проти Apple. Визнано, що компанія обдурила його й порушила місцевий закон про продажі.

Районний суд м.Глоструп (передмістя Копенгагена) після процесу, що тривав 5 років, виніс рішення на користь громадянина Данії Девіда Люсгора, який вимагав відшкодування від компанії Apple.

Розгляд був пов’язаний зі смартфоном iPhone 4, який Д.Люсгор придбав у 2011 році, витративши 4399 крон (за нинішнім курсом — близько 17 тис. грн.). Пристрій, замовлений на сайті, виявився несправним, і чоловік зажадав замінити його. Проте замість нового йому повернули той самий смартфон, тільки вже відремонтований.

Д.Люсгор визнає, що гаджет працював нормально, проте його обурив сам факт обману, а також те, що під час ремонту використали старі деталі.