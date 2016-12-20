25.12.2016 14:51
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В Латвії штрафуватимуть за носіння військової форми. Під санкції можуть потрапити особи, котрі не перебувають у лавах збройних сил країни.
За незаконне носіння форми передбачений штраф у розмірі до €2000. Якщо ж фізичну або юридичну особу спіймають на незаконній торгівлі формою або відзнаками латвійської армії, штрафи дорівнюватимуть €2000 і €20000 відповідно.
Поправки розробило Міністерство оборони Латвії з метою боротьби із загрозою гібридної війни.
Якщо зараз людину можуть оштрафувати лише в тому випадку, якщо вона незаконно замовляє названі речі, то незабаром каратимуть і за те, що форму носить особа, яка не перебуває в лавах збройних сил, — відзначає місцеве видання Delfi.
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