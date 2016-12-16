Суд покарав Францію за «насильницький шлюб»

24.12.2016 12:38



Суд м.Бобіньї (передмістя Парижа) визнав цю державу винною в затягуванні шлюборозлучного процесу: жінці довелося чекати офіційного розлучення більш як 11 місяців.

«На жаль, цей випадок не є чимось винятковим», — відзначила газета Le Figaro. Через брак суддів розлучення стає для жителів паризького регіону довгоочікуваним ще й з процедурної точки зору.

«Моя клієнтка залишила заяву про розлучення 21 листопада 2014 року, а зустріч із суддею їй призначили на 27 жовтня 2015-го», — розповів Жульєн Симонно, адвокат позивальниці, котра виграла процес проти французької держави в суді м.Бобіньї. Захисник назвав затягування розгляду «тотожним насильницькому шлюбу».

Втім, компенсація за 11 місяців «насильницького шлюбу» виявилася не надто великою — €700.

Проте затягування процесу розлучення не така вже безневинна річ, якщо мова йде про сім’ї з дітьми, зауважив голова комісії у справах сім’ї в колегії адвокатів департаменту Сена-Сен-Дені Валері Гримо.

«Поки розлучення не завершене, не може бути встановлений графік зустрічей одного з батьків з дитиною. Крім того, другий з батьків весь цей час не отримує аліментів. Якщо у тебе зарплата €3000, то це не так страшно, але якщо €1000 або €1200 — це зовсім інша справа», — сказала В.Гримо.

Нагадаємо: в травні депутати французьких Національних зборів проголосували за поправку, що дозволяє розлучення без звернення до суду. Ця процедура, втім, не може застосовуватися у випадку, якщо неповнолітня дитина проти.