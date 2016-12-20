Святкова вечеря в Британії за рік істотно подорожчала

25.12.2016 11:23



Вартість різдвяної вечері у Великій Британії зросла на 14% порівняно з минулим роком. Помітно подорожчали індичка, картопля, брюссельська капуста і вино, а ціни на моркву і журавлинний соус не змінилися.

Типовий набір з 12 продуктів, яких вистачить на приготування страв на 6 осіб, коштуватиме £64,25 (близько 2185 грн.). З розрахунку на одну людину вартість вечері становить £10,71 (близько 364 грн.) проти £9,41 минулого року.

Ціни на окремі продукти, що входять до «різдвяного набору», зростали набагато швидше за інфляцію, повідомляє Бі-Бі-Сі. Помітно подорожчали індичка, картопля, брюссельська капуста і червоне вино.

Коробка крекерів у середньому додала в ціні 41% порівняно з 2015 роком. Якщо раніше вона обходилася приблизно в £7,7, то тепер — £10,9. Майже не змінилися ціни на моркву і журавлинний соус.

Дослідження Good Housekeeping показало, що заощадити на різдвяному обіді можна завдяки розпродажам та акціям у магазинах. Але для цього доведеться витратити час: покупці повинні відвідати кілька магазинів у пошуках найдешевшого товару.