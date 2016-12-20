Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Різдвяна вечеря в Британії за рік подорожчала на 14%

Через підвищення цін британці цьогоріч готують святкові страви з продуктів, придбаних на розпродажах та за акційними пропозиціями.

Через підвищення цін британці цьогоріч готують святкові страви з продуктів, придбаних на розпродажах та за акційними пропозиціями.

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