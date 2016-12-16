Які новорічні прикраси заборонені в Німеччині

24.12.2016 10:32



Наталія Корольова, DW

Різдво для німців — найулюбленіше свято. І це видно вже з того, як вони прикрашають свої будинки, перетворюючи їх на казкові палаци. Проте деякі види декору в Німеччині табу.

Мій будинок — моє свято

У рідних пенатах декорувати інтер’єр можна як завгодно. Припустимо, якщо житло вам не належить, і ви його лише орендуєте, право встановити у вітальні ялинку у вас є. Орендодавець не може цього заборонити. Проте слід пам’ятати: якщо гірлянди, якими ви оздобите ялинку, стануть причиною пожежі, відповідальність за інцидент нестимете ви.

Можливо, деяким сусідам не сподобається, що напередодні Різдва на вікнах і дверях вашого будинку чи квартири з’явилися яскраві декорації. Можете не хвилюватися: це суто їхні проблеми. Існує рішення земельного суду в Дюссельдорфі, який постановив: навіть якщо людина проживає в багатоквартирному будинку, вона має право повісити на вхідні двері своєї квартири різдвяний вінок, причому не переймаючись реакцією сусідів. Вікна також можна на свій смак прикрашати великими зірками, кулями, яскравими лампочками, блискучим дощиком.

У під’їзді

Інша справа, якщо хтось із жителів багатоквартирного будинку вирішить причепурити під’їзд. Тут сусіди можуть сказати своє «ні» й зажадати прибрати весь декор. Підтвердження цьому — вердикт адміністративного суду в Мюнстері. Крім іншого, це рішення передбачає кримінальне покарання «дизайнера», інсталяції якого стали причиною нещасного випадку. Наприклад, експонати захаращували прохід, хтось перечепився й підвернув ногу. Ну, а запалені свічки на сходовій клітці — це табу.

Навіть якщо ви хочете ушляхетнити цей простір вельми безневинними прикрасами на кшталт настінних картинок із зимовими пейзажами і різдвяними сюжетами, все одно необхідно отримати згоду сусідів. Інакше у вас можуть бути неприємності.

Одна з асоціацій, що виникають при згадці про Різдво, — зимові аромати, що витають у повітрі, які завжди супроводжують це чудове свято. У своїх будинках і квартирах жителі Німеччини можуть послуговуватися пахощами як завгодно. А ось у громадських місцях використовувати парфумовані спреї, запашні свічки, дифузори й інші ароматизатори суворо заборонено. Про це, зокрема, йдеться у рішенні Верховного суду федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія в Дюссельдорфі.

На балконі чи терасі

Займаючись оформленням балкона, тераси чи фасаду будинку, потрібно передусім дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки: всі предмети міцно закріпити, не використовувати легкозаймистих іграшок і прикрас, не влаштовувати світлових ефектів із застосуванням хімічних речовин, а електричні гірлянди повинні бути тільки заводського виготовлення.

А якщо у вас виникне бажання повісити зовні яскраві ліхтарики і мерехтливі гірлянди з вогнями, то спочатку порадьтеся із сусідами. Раптом ваш креатив їх дратуватиме? Але навіть якщо ви не зустрінете опору, після 22:00 ілюмінацію все одно слід відключати.

Виняток — Святвечір і новорічна ніч: у цей час зовнішні урочисті атрибути можуть виблискувати й мерехтіти до опівночі. Це закріплено в рішенні земельного суду Берліна.