Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Які різдвяні прикраси заборонені в Німеччині

Електричними гірляндами німецьке подвір’я можна прикрасити тільки з дозволу сусідів, але після 22:00 ілюмінація має бути вимкнена.

Електричними гірляндами німецьке подвір’я можна прикрасити тільки з дозволу сусідів, але після 22:00 ілюмінація має бути вимкнена.

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