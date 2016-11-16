23.12.2016 08:38
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23 грудня за ініціативи Вищого господарського суду у співпраці з Центром комерційного права, АПУ і Національною академією правових наук України відбудеться круглий стіл «Корпоративний договір: доктрина та зарубіжний досвід».
Як повідомляє прес-служба ВГСУ, реєстрація учасників розпочнеться о 09:30, передає «Закон і Бізнес».
У заході візьмуть участь судді Вищого господарського суду України, представники органів державної влади, науковці та експерти у галузі корпоративного управління, юристи-практики. Деталі за посиланням.
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