23.12.2016 08:38



23 грудня за ініціативи Вищого господарського суду у співпраці з Центром комерційного права, АПУ і Національною академією правових наук України відбудеться круглий стіл «Корпоративний договір: доктрина та зарубіжний досвід».

Як повідомляє прес-служба ВГСУ, реєстрація учасників розпочнеться о 09:30, передає «Закон і Бізнес».

У заході візьмуть участь судді Вищого господарського суду України, представники органів державної влади, науковці та експерти у галузі корпоративного управління, юристи-практики. Деталі за посиланням.

Закон і Бізнес