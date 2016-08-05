22.12.2016 09:58



20 грудня ВРУ схвалила зміни до Податкового кодексу, але текст законопроекту містив зміни ще і до Закону про адвокатуру, якими обмежується компетенція органів адвокатського самоврядування. Для адвокатів це стало несподіванкою, тому вони просять Президента ветувати зміни.

Про це ідеться у зверненні Національної асоціації адвокатів України до Президента, передає «Закон і Бізнес».

«Включені до цього законопроекту (№ 5132 — ред.) зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обмежують компетенцію органів адвокатського самоврядування, зокрема, право цих органів на свій розсуд визначати розмір та порядок сплати щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування та оплати вартості за стажування, а також сплати внеску за складання кваліфікаційного іспиту. Окрім того, пропоновані зміни також порушують визначений законом збалансований розподіл повноважень між органами адвокатського самоврядування», — говориться у зверненні.

На думку авторів законопроекту, зміни зумовлені необхідністю забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, збалансованості бюджету та адаптації до норм Європейського законодавства. Тобто, відноситься до податкового та бюджетного законодавства. Асоціація вважає, що внесення у такий спосіб змін до Закону про адвокатуру порушує низку конституційних та законодавчих норм, а також вимог юридичної техніки.

«Спосіб ухвалення законопроекту №5132, яким внесено зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечить Конституції України, закону України «Про Регламент Верховної Ради України», профільному закону, указу Президента, що визначає логіку реформ у сфері правосуддя, та міжнародним зобов'язанням, які гарантують незалежний статус адвокатури. Окрім того, такі законодавчі ініціативи можна розцінити як порушення умов Угоди про асоціацію з ЄС», — підкреслюється у зверненні.

У зв'язку з цим НААУ просить Президента застосувати право вето на закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (реєстраційний № 5132 від 15.09.2016) з вимогою виключити з тексту даного закону зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

«Про цю ситуацію НААУ як член ССВЕ повідомить Раду адвокатських та правничих товариств Європи, Венеціанську комісію, ООН, а також поінформує національні адвокатури Німеччини, Великої Британії, Франції, Грузії, Канади та США про серйозну загрозу для європейського шляху української адвокатури», — резюмується у зверненні.

Закон і Бізнес