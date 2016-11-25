22.12.2016 09:02



Сьогодні, 22 грудня, Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи щодо конституційності окремих положень Закону «Про запобігання корупції» та статті 366 Кримінального кодексу.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у КСУ, початок розгляду справи о 10 годині.

Нагадаємо, авторами конституційного подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1, пункту 3 частини першої статті 3, пункту 2 частини першої статті 12, пункту 2 з приміткою 1, пунктів 3, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 46, частини третьої статті 46, абзаців другого, третього частини першої статті 47, частин першої, третьої статті 50, статті 51, частини другої статті 52, підпункту 3 пункту 3 частини п'ятої Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VI та статті 3661 Кримінального кодексу України стали 48 народних депутатів.

Народні обранці вважають, що дотримання посадовими особами діючого законодавства призведе до порушення вказаних норм та до застосування відповідних санкцій. З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес