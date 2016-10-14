21.12.2016 17:18



На посаду партнера юридичної компанії Eterna Law призначено радника Максима Услистого. Крім цього у компанії відбулась низка інших призначень.

Як повідомляє компанія, крім появи нового партнера, ряд співробітників були призначені на нові посади. А саме:

- Ігор Семенов, радник, отримав partnership track.

- Олександр Луговський, старший юрист, отримав counsel track.

- Артем Кузьменко, юрист, призначений на посаду старшого юриста.

- Олександр Кравець, юрист, призначений на посаду старшого юриста.

- Юлія Зарічнюк, молодший юрист, призначена на посаду юриста.

«Це дуже радісна для мене подія, адже особливо приємно розуміти, що твої зусилля в компанії привели до певного результату для всієї команди. У той же час, партнерство — це новий рівень відповідальності за весь бізнес, і я докладу максимальних зусиль для підтримки високих стандартів Eterna Law», — прокоментував свое призначення новий партнер Максим Услистий.

Олег Мальський, Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, так прокоментував призначення: «Заслужене підвищення юристів є логічним підсумком їх професійних і бізнес development результатів. Це підвищення відображає прихильність нашої фірми до стратегічної політики розвитку талантів і забезпечення високих стандартів в роботі з клієнтами. Ми дякуємо колегам за самовіддану працю і внесок в розвиток фірми».

Закон і Бізнес