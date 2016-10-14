21.12.2016 17:59



Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, який визнав недійсними договір факторингу і договір переуступки права вимоги АБ «Укргазбанк» на користь компанії-шахрая на суму 187 млн гривень.

Ще в 2004, 2005 і 2008 році тоді ще приватний Банк «Київ» видав п'ять кредитів автомобільної компанії під заставу ряду квартир і автомобілів.

Після початку ліквідації Банку «Київ» в 2015 році, його активи були передані на баланс Укргазбанку.

Влітку 2015 року, розуміючи, що банк почне процедури стягнення за кредитами, які давно не обслуговуються, компанія-боржник, вдавшись до послуг «чорних» нотаріусів, нібито зареєструвала договір про передачу прав вимоги за кредитами на іншу компанію, і далі права перейшли на третю фінансову компанію.

Укргазбанк подав позов у ​​відповідь на такі незаконні дії і 23 грудня 2015 року Господарський суд м. Києва визнав договори про передачу прав вимоги за кредитами недійсними.

На початку 2016 року фінансова компанія подала апеляцію на дане рішення. Різними методами розгляд справи затягувався майже рік і лише в середині грудня Укргазбанк виграв справу і в другій інстанції.

Інтереси АБ «Укргазбак» в даних справах представляли юристи ЮФ Pravovest.

Закон і Бізнес