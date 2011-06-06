21.12.2016 15:41



Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов до Міністерства юстиції з проханням визнати протиправним та скасувати наказ про проведення перевірки діяльності Державної архівної служби України.

Як повідомляє прес-служба Мін’юсту, станом на 19.12.2016 позов Укрдержархіву залишено без руху у зв’язку із несплатою в повному обсязі судового збору, передає «Закон і Бізнес».

Відповідно до позову, підставою звернення із заявою до суду стало те, що наказ Міністерства юстиції від 25.11.2016 № 1607/7 «Про проведення перевірки діяльності Державної архівної служби України» № 1607/7 є незаконним, оскільки:

- не визначено вид перевірки (планова або позапланова);

- персональний склад Комісії не відповідає приписам пунктів 6.2, 6.3 Порядку взаємодії Міністерства юстиції з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2011 № 1495/5;

- відповідно до пункту 4 Наказу № 1607/7 на голову Укрдержархіву покладено обов’язки, не передбачені Порядком взаємодії (мова йде про клопотання членів Комісії з перевірки надати відповідну інформацію та засвідчені копії документів, які необхідні для проведення перевірки).

Крім того, Укрдержархів вважає незаконним клопотання голови Комісії, зокрема, у зв’язку з тим, що він згідно з Порядком взаємодії не є уповноваженою особою і відповідно не наділений повноваженнями щодо витребування інформації і копій документів, зазначених у клопотанні.

В свою чергу Міністерство юстиції нагадує, що звернення із заявою до суду є беззаперечним правом Укрдержархіву, але факт подання заяви до суду не звільняє керівництво від обов’язку належно виконати клопотання Комісії. Оскільки Положенням про Державну архівну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 870, визначено, що Державна архівна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Статтею 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» визначено повноваження Міністра у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується через нього. Серед визначених повноважень: формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним та утворення комісій, робочих та експертних груп.

Закон і Бізнес