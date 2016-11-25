21.12.2016 14:27



Розглянувши документи 229 кандидатів, Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила 158 кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, Комісія допустила до участі у конкурсі 158 кандидатів, відмовила – 71 кандидату. До участі у конкурсі допущені такі кандидати:

Гнатенко Володимир Васильович;

Кузнєцов Віктор Олексійович;

Лелюх Людмила Петрівна;

Леміш Микола Олексійович;

Мельник Юрій Віталійович;

Поклітар Ганна Олександрівна;

Поливач Любов Дмитрівна;

Сидорович Руслан Михайлович;

Сінгур Валентина Олександрівна;

Сірош Микола Васильович;

Ткаченко Борис Олександрович;

Федотов Ігор В'ячеславович;

Костенко Владислав Геннадійович;

Лозовой Сергій Вікторович;

Пільков Костянтин Миколайович;

Погрібний Сергій Олексійович;

Смокович Михайло Іванович;

Шаповал Владислав Володимирович;

Алєйніков Володимир Олександрович;

Бащенко Сергій Михайлович;

Бринцев Олексій Васильович;

Буханевич Олександр Миколайович;

Бущенко Аркадій Петрович;

Васильченко Віталій Васильович;

Дужич Сергій Порфирійович;

Євстафієв Олександр Костянтинович;

Іванський Андрій Йосипович;

Іщенко Валерій Миколайович;

Каблак Петро Іванович;

Книш Сергій Володимирович;

Кононова Ольга Валеріївна;

Лесько Алла Олексіївна;

Лобойко Леонід Миколайович;

Рожнова Вікторія Василівна;

Сингаївський Олександр Павлович;

Сокалюк Всеволод Петрович;

Чумак Юрій Якович;

Шарапа Василь Миколайович;

Шкіндер Павло Анатолійович;

Штелик Світлана Павлівна;

Бандура Іван Степанович;

Кібенко Олена Рувімівна;

Кучеренко Володимир Григорович;

Леута Володимир Вікторович;

Плюшко Ігор Анатолійович;

Яровенко Наталія Олегівна;

Аліменко Володимир Олександрович;

Батрин Олеся Василівна;

Берднік Інна Станіславівна;

Дмитриченко Олена Олександрівна;

Дрішлюк Володимир Ігорович;

Ковтуненко Віталій Володимирович;

Красвітна Тетяна Петрівна;

Кричун Юрій Анатолійович;

Морозов Сергій Миколайович;

Наставний Вячеслав Володимирович;

Процик Марія Василівна;

Сержанюк Анатолій Семенович;

Сільченко Сергій Олександрович;

Стрижевська Анжела Анатоліївна;

Щербатюк Валентина Анатоліївна;

Барицька Тетяна Луківна;

Головко Олексій Ігорович;

Копаничук Світлана Григорівна;

Луспеник Дмитро Дмитрович;

Мартиновський Олександр Валерійович;

Остапук Віктор Іванович;

Охрімчук Людмила Іванівна;

Перестюк Наталія Миколаївна;

Рецебуринський Юрій Йосипович;

Руденко Олександр Іванович;

Рябішин Андрій Олександрович;

Хопта Сергій Федорович;

Агафонов Сергій Анатолійович;

Боброва Ірина Олексіївна;

Винар Любомир Вікторович;

Григор’єва Ірина Вікторівна;

Демидюк Ольга Борисівна;

Карплюк Олег Іванович;

Коваленко Володимир Миколайович;

Коробенко Геннадій Петрович;

Мартинюк Наталія Миколаївна;

Первомайський Олег Олексійович;

Русанова Вікторія Борисівна;

Сало Тарас Богданович;

Станіславський Валерій Петрович;

Челюбєєв Євгеній Вікторович;

Ющук Олег Сергійович;

Биркович Олександр Іванович;

Воронов Ігор Олександрович;

Гулько Борис Іванович;

Дуковська Таміла Миколаївна;

Закропивний Олександр Васильович;

Іваненко Яна Леонідівна;

Іоннікова Ірина Анатоліївна;

Ісаєнко Юлія Анатоліївна;

Караченцев Ігор Володимирович;

Курило Валентина Панасівна;

Ольшанченко Володимир Іванович;

Печений Олег Петрович;

Приходько Ірина Віталіївна;

Ринковий Василь Іванович;

Стрельбицький Віталій Вікторович;

Чернобай Олег Валерійович;

Шевердін Максим Михайлович;

Бевзенко Володимир Михайлович;

Бех Микола Олексійович;

Власов Юрій Леонідович;

Краснов Єгор Володимирович;

Лященко Наталія Павлівна;

Мельник Сергій Романович;

Міщенко Іван Сергійович;

Павлишин Олег Федорович;

Павлюх Богдан Ярославович;

Пєсков В'ячеслав Геннадійович;

Савуляк Роман Васильович;

Стрелець Тетяна Геннадіївна;

Ткачук Олег Степанович;

Хачатрян Вікторія Сергіївна;

Василаш Василь Михайлович;

Васильєва Ірина Анатоліївна;

Галин Володимир Петрович;

Гулейков Ігор Юрійович;

Дружинін Костянтин Михайлович;

Загородній Анатолій Федорович;

Загреба Андрій Віталійович;

Іванова Лариса Броніславівна;

Коліуш Олег Леонідович;

Матюхін Володимир Іванович;

Мохончук Сергій Михайлович;

Русинчук Микола Миколайович;

Скрипченко Вадим Олександрович;

Тополюк Євгенія Володимирівна;

Чуфаров Володимир Миколайович;

Юрченко Олександр Анатолійович;

Яхно Юлія Леонідівна;

Данішевська Валентина Іванівна;

Дзярук Михайло Петрович;

Крещенко Анатолій Миколайович;

Мягкоход Юрій Володимирович;

Наріжний Сергій Юрійович;

Панова Людмила В'ячеславівна;

Сибіга Олександр Миколайович;

Станік Сергій Романович;

Картере Валерій Іванович;

Савчук Сергій Вікторович;

Скрицька Надія Анатоліївна;

Фостяк Олег Ярославович;

Васьковський Олег Вікторович;

Жайворонок Тетяна Євгенівна;

Зайцев Василь Вікторович;

Костюк Сергій Вікторович;

Мельничук Наталія Олексіївна;

Руснак Анатолій Іванович;

Соловйов Андрій Володимирович;

Федоренко Владислав Леонідович;

Цірат Геннадій Артурович;

Ємець Леонід Олександрович.

Комісією не допущені до участі в конкурсі такі кандидати:

Утіралова Аксеня Миколаївна;

Васіна Лілія Анатоліївна;

Коршун Віталій Федорович;

Кузьменко Володимир Борисович;

Матляк Олег Михайлович;

Маштак Кирило Сергійович;

Піскун Сергій Олександрович;

Блажівська Наталія Євгенівна;

Вронський Олексій Олександрович;

Сапальова Тетяна Валентинівна;

Терлецька Тетяна Олексіївна;

Черненков Олег Віталійович;

Кафтанов Віталій Володимирович;

Колібанич Олег Ярославович;

Третяк Тарас Олексійович;

Широка Катерина Юріївна;

Головенко Василь Васильович;

Харченко Олександр Васильович;

Богачова Наталія Петрівна;

Давиденко Олександр Анатолійович;

Коровченко Сергій Володимирович;

Лазар Дмитро Миколайович;

Піддубний Олексій Юрійович;

Русакова Ірина Юріївна;

Сапон Олег Володимирович;

Смоляр Олександр Андрійович;

Фуртас Олександр Станіславович;

Чібісов Ігор Олександрович;

Шевченко Марія Олександрівна;

Шевченко Тетяна Олександрівна;

Барабаш Тетяна Олегівна;

Бондар Вячеслав Миколайович;

Бондар Олексій Володимирович;

Гончар Людмила Вікторівна;

Лебідь Валерій Іванович;

Лимар Олександр Анатолійович;

Мельник Микола Миколайович;

Дуброва Аліса Ігорівна;

Зінченко Микола Григорович;

Корбут Володимир Михайлович;

Молявко Олеся Михайлівна;

Попов Костянтин Леонідович;

Свінціцький Ігор Анатолійович;

Тасун Галина Андріївна;

Білецька Ганна Миколаївна;

Гуревський Володимир Климентійович;

Кравчук Володимир Миколайович;

Лозинська Ірина Василівна;

Омельченко Леонід Володимирович;

Савескул-Савело Валерія Олегівна;

Сердюк Василь Павлович;

Безух Олександр Васильович;

Василяка Дмитро Костянтинович;

Дзіс Сергій Анатолійович;

Ігонін Руслан Владиславович;

Мостовенко Сергій Миколайович;

Семкович Степан Миронович;

Сіроткіна Марія Вячеславівна;

Тимченко Геннадій Петрович;

Шостенко Оксана Іванівна;

Мельник Світлана Борисівна;

Патраманський Іван Олександрович;

Ширант Алла Анатоліївна;

Вакаров Василь Дмитрович;

Січевлюк Володимир Антонович;

Епель Оксана Володимирівна;

Клопков Сергій Миколайович;

Парпальос Дмитро Миколайович;

Ягунов Дмитро Вікторович;

Рошканюк Вадим Михайлович;

Савчин Михайло Васильович.

Закон і Бізнес