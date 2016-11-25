Розглянувши документи 229 кандидатів, Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила 158 кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, Комісія допустила до участі у конкурсі 158 кандидатів, відмовила – 71 кандидату. До участі у конкурсі допущені такі кандидати:
Гнатенко Володимир Васильович;
Кузнєцов Віктор Олексійович;
Лелюх Людмила Петрівна;
Леміш Микола Олексійович;
Мельник Юрій Віталійович;
Поклітар Ганна Олександрівна;
Поливач Любов Дмитрівна;
Сидорович Руслан Михайлович;
Сінгур Валентина Олександрівна;
Сірош Микола Васильович;
Ткаченко Борис Олександрович;
Федотов Ігор В'ячеславович;
Костенко Владислав Геннадійович;
Лозовой Сергій Вікторович;
Пільков Костянтин Миколайович;
Погрібний Сергій Олексійович;
Смокович Михайло Іванович;
Шаповал Владислав Володимирович;
Алєйніков Володимир Олександрович;
Бащенко Сергій Михайлович;
Бринцев Олексій Васильович;
Буханевич Олександр Миколайович;
Бущенко Аркадій Петрович;
Васильченко Віталій Васильович;
Дужич Сергій Порфирійович;
Євстафієв Олександр Костянтинович;
Іванський Андрій Йосипович;
Іщенко Валерій Миколайович;
Каблак Петро Іванович;
Книш Сергій Володимирович;
Кононова Ольга Валеріївна;
Лесько Алла Олексіївна;
Лобойко Леонід Миколайович;
Рожнова Вікторія Василівна;
Сингаївський Олександр Павлович;
Сокалюк Всеволод Петрович;
Чумак Юрій Якович;
Шарапа Василь Миколайович;
Шкіндер Павло Анатолійович;
Штелик Світлана Павлівна;
Бандура Іван Степанович;
Кібенко Олена Рувімівна;
Кучеренко Володимир Григорович;
Леута Володимир Вікторович;
Плюшко Ігор Анатолійович;
Яровенко Наталія Олегівна;
Аліменко Володимир Олександрович;
Батрин Олеся Василівна;
Берднік Інна Станіславівна;
Дмитриченко Олена Олександрівна;
Дрішлюк Володимир Ігорович;
Ковтуненко Віталій Володимирович;
Красвітна Тетяна Петрівна;
Кричун Юрій Анатолійович;
Морозов Сергій Миколайович;
Наставний Вячеслав Володимирович;
Процик Марія Василівна;
Сержанюк Анатолій Семенович;
Сільченко Сергій Олександрович;
Стрижевська Анжела Анатоліївна;
Щербатюк Валентина Анатоліївна;
Барицька Тетяна Луківна;
Головко Олексій Ігорович;
Копаничук Світлана Григорівна;
Луспеник Дмитро Дмитрович;
Мартиновський Олександр Валерійович;
Остапук Віктор Іванович;
Охрімчук Людмила Іванівна;
Перестюк Наталія Миколаївна;
Рецебуринський Юрій Йосипович;
Руденко Олександр Іванович;
Рябішин Андрій Олександрович;
Хопта Сергій Федорович;
Агафонов Сергій Анатолійович;
Боброва Ірина Олексіївна;
Винар Любомир Вікторович;
Григор’єва Ірина Вікторівна;
Демидюк Ольга Борисівна;
Карплюк Олег Іванович;
Коваленко Володимир Миколайович;
Коробенко Геннадій Петрович;
Мартинюк Наталія Миколаївна;
Первомайський Олег Олексійович;
Русанова Вікторія Борисівна;
Сало Тарас Богданович;
Станіславський Валерій Петрович;
Челюбєєв Євгеній Вікторович;
Ющук Олег Сергійович;
Биркович Олександр Іванович;
Воронов Ігор Олександрович;
Гулько Борис Іванович;
Дуковська Таміла Миколаївна;
Закропивний Олександр Васильович;
Іваненко Яна Леонідівна;
Іоннікова Ірина Анатоліївна;
Ісаєнко Юлія Анатоліївна;
Караченцев Ігор Володимирович;
Курило Валентина Панасівна;
Ольшанченко Володимир Іванович;
Печений Олег Петрович;
Приходько Ірина Віталіївна;
Ринковий Василь Іванович;
Стрельбицький Віталій Вікторович;
Чернобай Олег Валерійович;
Шевердін Максим Михайлович;
Бевзенко Володимир Михайлович;
Бех Микола Олексійович;
Власов Юрій Леонідович;
Краснов Єгор Володимирович;
Лященко Наталія Павлівна;
Мельник Сергій Романович;
Міщенко Іван Сергійович;
Павлишин Олег Федорович;
Павлюх Богдан Ярославович;
Пєсков В'ячеслав Геннадійович;
Савуляк Роман Васильович;
Стрелець Тетяна Геннадіївна;
Ткачук Олег Степанович;
Хачатрян Вікторія Сергіївна;
Василаш Василь Михайлович;
Васильєва Ірина Анатоліївна;
Галин Володимир Петрович;
Гулейков Ігор Юрійович;
Дружинін Костянтин Михайлович;
Загородній Анатолій Федорович;
Загреба Андрій Віталійович;
Іванова Лариса Броніславівна;
Коліуш Олег Леонідович;
Матюхін Володимир Іванович;
Мохончук Сергій Михайлович;
Русинчук Микола Миколайович;
Скрипченко Вадим Олександрович;
Тополюк Євгенія Володимирівна;
Чуфаров Володимир Миколайович;
Юрченко Олександр Анатолійович;
Яхно Юлія Леонідівна;
Данішевська Валентина Іванівна;
Дзярук Михайло Петрович;
Крещенко Анатолій Миколайович;
Мягкоход Юрій Володимирович;
Наріжний Сергій Юрійович;
Панова Людмила В'ячеславівна;
Сибіга Олександр Миколайович;
Станік Сергій Романович;
Картере Валерій Іванович;
Савчук Сергій Вікторович;
Скрицька Надія Анатоліївна;
Фостяк Олег Ярославович;
Васьковський Олег Вікторович;
Жайворонок Тетяна Євгенівна;
Зайцев Василь Вікторович;
Костюк Сергій Вікторович;
Мельничук Наталія Олексіївна;
Руснак Анатолій Іванович;
Соловйов Андрій Володимирович;
Федоренко Владислав Леонідович;
Цірат Геннадій Артурович;
Ємець Леонід Олександрович.
Комісією не допущені до участі в конкурсі такі кандидати:
Утіралова Аксеня Миколаївна;
Васіна Лілія Анатоліївна;
Коршун Віталій Федорович;
Кузьменко Володимир Борисович;
Матляк Олег Михайлович;
Маштак Кирило Сергійович;
Піскун Сергій Олександрович;
Блажівська Наталія Євгенівна;
Вронський Олексій Олександрович;
Сапальова Тетяна Валентинівна;
Терлецька Тетяна Олексіївна;
Черненков Олег Віталійович;
Кафтанов Віталій Володимирович;
Колібанич Олег Ярославович;
Третяк Тарас Олексійович;
Широка Катерина Юріївна;
Головенко Василь Васильович;
Харченко Олександр Васильович;
Богачова Наталія Петрівна;
Давиденко Олександр Анатолійович;
Коровченко Сергій Володимирович;
Лазар Дмитро Миколайович;
Піддубний Олексій Юрійович;
Русакова Ірина Юріївна;
Сапон Олег Володимирович;
Смоляр Олександр Андрійович;
Фуртас Олександр Станіславович;
Чібісов Ігор Олександрович;
Шевченко Марія Олександрівна;
Шевченко Тетяна Олександрівна;
Барабаш Тетяна Олегівна;
Бондар Вячеслав Миколайович;
Бондар Олексій Володимирович;
Гончар Людмила Вікторівна;
Лебідь Валерій Іванович;
Лимар Олександр Анатолійович;
Мельник Микола Миколайович;
Дуброва Аліса Ігорівна;
Зінченко Микола Григорович;
Корбут Володимир Михайлович;
Молявко Олеся Михайлівна;
Попов Костянтин Леонідович;
Свінціцький Ігор Анатолійович;
Тасун Галина Андріївна;
Білецька Ганна Миколаївна;
Гуревський Володимир Климентійович;
Кравчук Володимир Миколайович;
Лозинська Ірина Василівна;
Омельченко Леонід Володимирович;
Савескул-Савело Валерія Олегівна;
Сердюк Василь Павлович;
Безух Олександр Васильович;
Василяка Дмитро Костянтинович;
Дзіс Сергій Анатолійович;
Ігонін Руслан Владиславович;
Мостовенко Сергій Миколайович;
Семкович Степан Миронович;
Сіроткіна Марія Вячеславівна;
Тимченко Геннадій Петрович;
Шостенко Оксана Іванівна;
Мельник Світлана Борисівна;
Патраманський Іван Олександрович;
Ширант Алла Анатоліївна;
Вакаров Василь Дмитрович;
Січевлюк Володимир Антонович;
Епель Оксана Володимирівна;
Клопков Сергій Миколайович;
Парпальос Дмитро Миколайович;
Ягунов Дмитро Вікторович;
Рошканюк Вадим Михайлович;
Савчин Михайло Васильович.
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