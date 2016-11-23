21.12.2016 12:57



Верховна Рада прийняла Закон, яким держава бере на себе обов’язок із відшкодування фізособам-вкладникам державних банків тієї частини суми вкладу, що перевищує граничний розмір гарантований ФГВФО.

За проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб № 5553, визначений Президентом як невідкладний, проголосувало 276 народних депутатів, повідомляє видання «Закон і Бізнес».

Законопроектом передбачається внести зміну до статті 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно з цією зміною держава бере на себе обов’язок із гарантування відшкодування фізичним особам – вкладникам державних банків тієї частини суми вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, встановлений у відповідності із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». При цьому для цих фізичних осіб також зберігаються передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» гарантії за вкладами у сумі, що не перевищує граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.

Президент переконанний, що такі зміни призведуть до відновлення та зміцнення довіри вкладників - фізичних осіб до державних банків та банківської системи України в цілому.

За рахунок яких коштів планується відшкодовувати вклади Законом не конкретизується. У пояснювальній записці до документу вказано, що «реалізація законопроекту не впливає на показники Державного бюджету України».

Закон і Бізнес