21.12.2016 10:57



Сьогодні вночі, 21 грудня, Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України, яким функції ведення реєстрів покладаються на Мінфін, проведення перевірок на обласні податкові та створюється фінансова поліція.

Відповідне рішення підтримало 240 народних депутатів, повідомляє видання «Закон і Бізнес».

Раніше Кабмін розробив та передав в парламент проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» (№5368).

Зокрема, відповідно до документу адміністрування всіх баз даних передається від Державної фіскальної служби до Мінфіну, запроваджується повноцінний електронний кабінет платника податків, встановлюється поняття «уповноважена особа контролюючого органу». Передбачається, що контрольно-перевірочної роботи будуть здійснюватися на обласному рівні, а районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції.

Проектом запроваджується єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Також передбачено публічний тимчасовий Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких станом на 1 січня 2017 року ПДП не повернуте. Унеможливлюється скасування податкового кредиту, якщо податкова накладна/розрахунок коригування до неї зареєстрований після 1 липня 2017 року. Також документ передбачає ліквідацію податкової міліції та створення нового органу – фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим законом.

Детальніше про податкову реформу читайте у статтях:

Антикорупційні зміни до ПК: запобігання свавіллю фіскалів чи данина моді?

Податкова реформа: Що зникло з проекту Мінфіну у ВР

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