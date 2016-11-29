21.12.2016 10:29



Уповноваженими особами ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ КБ «Приватбанк» призначено Соловйову Наталію Анатоліївну та Шевченка Андрія Миколайовича. Також призначено тимчасових директорів філій.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, підставою участі Фонду у виведенні з ринку ПАТ КБ «Приватбанк» за участі держави є рішення Правління НБУ від 18.12.2016 № 498-рш/БТ, відповідно до якого виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення від 18 грудня 2016 року №2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Тимчасовими адміністраторами ПАТ КБ «Приватбанк» призначено директора департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду Соловйову Наталію Анатоліївну та начальника відділу запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Шевченка Андрія Миколайовича.

Також призначено уповноважених осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» у частині виконання обов’язків директора філій. Їх перелік можна знайти тут.

Закон і Бізнес