Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю сьогодні, 20 грудня, прийнятий Верховною Радою України за основу у першому читанні.
Прийняття проекту Закону № 4666 за основу підтримав 271 народний депутат, передає «Закон і Бізнес».
Необхідність прийняття окремого Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю обґрунтовується можливістю врегулювати відповідні відносини із належним ступенем деталізації. Також Законом планується забезпечити необхідну гнучкість регулювання, усунути існуючі в діючих актах дублювання та розбіжності, та дозволить значно покращити інвестиційний клімат та умови здійснення підприємницької діяльності.
«Важливим у проекті є також підвищення захисту прав міноритарних учасників, удосконалення процедури виключення учасників тільки в судовому порядку, процедури виплати дивідендів тощо», — розповіла в інтерв’ю «ЗіБ» один із співавторів законопроекту голова комітету Асоціації правників України з корпоративного права та фондового ринку Анна Бабич.
Про основні новели документа та про очікувані результати від його прийняття можна прочитати у повному інтерв’ю Анни Бабич тут.
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