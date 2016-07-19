20.12.2016 18:24



Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю сьогодні, 20 грудня, прийнятий Верховною Радою України за основу у першому читанні.

Прийняття проекту Закону № 4666 за основу підтримав 271 народний депутат, передає «Закон і Бізнес».

Необхідність прийняття окремого Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю обґрунтовується можливістю врегулювати відповідні відносини із належним ступенем деталізації. Також Законом планується забезпечити необхідну гнучкість регулювання, усунути існуючі в діючих актах дублювання та розбіжності, та дозволить значно покращити інвестиційний клімат та умови здійснення підприємницької діяльності.

«Важливим у проекті є також підвищення захисту прав міноритарних учасників, удосконалення процедури виключення учасників тільки в судовому порядку, процедури виплати дивідендів тощо», — розповіла в інтерв’ю «ЗіБ» один із співавторів законопроекту голова комітету Асоціації правників України з корпоративного права та фондового ринку Анна Бабич.

Про основні новели документа та про очікувані результати від його прийняття можна прочитати у повному інтерв’ю Анни Бабич тут.

Закон і Бізнес