21.12.2016 12:13



Пропонується визначити чітку підсудність спорів із Фондом гарантування вкладів. Фізособи мають йти до загальних судів, юридичні – до господарських.

В парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо однозначного визначення підсудності для реалізації конституційного права на судовий захист вкладників (кредиторів) стосовно звернення за позовами банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, тимчасових адміністрацій таких банків або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)» (№5538).

Документом пропонується чітко визначити підсудність спорів за позовами до Фонду гарантування щодо погашення вкладів до збанкрутілих банків. Так, відповідно до проекту, фізичні особи мають звертатись із такими позовами до загальних судів, а юридичні особи – до господарських.

Автори відзначають, що до останнього часу позови до ФГВФО про зобов'язання вчинити певні дії (зокрема, про зобов'язання включити до реєстру вкладників, які мають право на відшкодування) розглядались судами адміністративної юрисдикції, і питань щодо вибору юрисдикції не виникало.

Однак, починаючи з липня 2016 року, значна частина окружних адмінсудів відмовляють у відкритті згаданих провадження посилаючись на те, що розгляд таких справ відноситься до юрисдикції господарських судів. При цьому посилаються на рішення Верховного Суду від 16 лютого 2016 року по справі № 826/2043/15 та від 15 червня 2016 року у справі № 826/20410/14.

В той же час при зверненні вкладників до господарських судів останні також відмовляють у прийнятті позовних заяв з підстав, що заявлені позовні вимоги є непідвідомчими господарським судам.

Ймовірно, проблему можна було б розв’язати судовою практикою нового ВС. Однак, коли він зможе повноцінно приступити до роботи поки невідомо. Тим часом, банки банкрутують вже сьогодні.