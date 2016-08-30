Пропонується заборонити обрізати електрику, якщо заборгованість споживача менше ніж за три місяці. Позбавлення доступу до такого блага порушує право громадян на безпечні умови життя.
В парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо умов припинення електропостачання, що відпускається населенню для побутових потреб» (№5532).
Згідно із документом, постачальник електроенергії має право обмежувати або припиняти електропостачання, що відпускається населенню для побутових потреб, лише у разі якщо розмір неповної оплати спожитої електрики перевищить три місячних розмірів плати за електричну енергію.
Також, пропонується встановити заборону на припинення постачання електричної енергії в зимовий час для споживачів, які відносяться до соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.
Автори проекту вважають, що оскільки потреба в електроенергії є базовою для сучасного українця, то позбавлення цього блага є порушенням статті Цивільного кодексу про право громадян на безпечні умови життя. При цьому, окремо наголошується, що борги не списуються більш того, на них, як і раніше, буде нараховуватися пеня. Отже в підсумку постачальники світла отримають ще більше.
Щоправда, новація може стати в пригоді й цілком заможним громадянам, які звикли принципово не оплачувати комуналку, оскільки за це немає відповідальності. А, відтак, вони накопичують набагато більші борги, ніж соціально незахищені громадяни.
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